NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI / "Pensiamo al futuro. Non vogliamo stare per nessun motivo lontani"

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono felici e innamorati dopo la scelta a Uomini e donne. La coppia, sorpresa dai rispettivi caratteri, progetta il futuro insieme.

24 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono una coppia solo da pochi giorni ma sembrano avere già le idee chiare sul loro rapporto e sul futuro insieme. Conosciutosi a Uomini e donne, la tronista e il corteggiatore hanno superato una fase particolarmente burrascosa del loro rapporto, durante la quale non sono mancati litigi e pesanti accuse. Ma la frequentazione lontano dalle telecamere appare per entrambi ben più serena, come precisato nell'intervista rilasciata nel nuovo numero del settimanale Uomini e donne Magazine. In essa l'ex tronista ha confermato la propria felicità, anche grazie alla scoperta del carattere di Giordano che non si aspettava: "È assurdo e ha superato qualsiasi aspettativa. Cammino a dieci metri da terra. Stiamo scoprendo lati del carattere dell'altro che non conoscevamo. Io lo avevo avvertito che in coppia mi sarei trasformata in una cozza che non si stacca più, ma credo abbia capito che parlavo sul serio solo ora".

"CI CERCHIAMO SEMPRE CON LO SGUARDO"

La felicità di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi è difficile da nascondere, soprattutto perché la coppia è rimasta sorpresa dei rispettivi caratteri. L'ex tronista, che aveva litigato spesso con il corteggiatore durante il percorso a Uomini e donne, precisa infatti di ritenerlo una persona molto più calma delle aspettative: "In realtà è più calmo e dolce di quanto immaginassi. Ci compensiamo: io sono una che sogna a occhi aperti e lui mi tiene il braccio per evitare che voli troppo in alto. Anche in mezzo a tanta gente è lì che mi cerca con lo sguardo e con le mani per avvicinarmi a sé". Simile l'opinione anche di Giordano: "È più affettuosa e presente di quanto pensassi. Non so se è perché sono i primi giorni ma stiamo benissimo". Sebbene la storia d'amore sia solo agli inizi, Nilufar e Giordano intendono restare il più possibile insieme: "Stiamo cercando di organizzarci. Non vogliamo stare per nessun motivo lontani".

I PROGETTI INSIEME

L'estate è alle porte, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno progettando già la vacanza insieme, anche se hanno opinioni abbastanza contrastanti: "Si parla di viaggi, dell'estate. Io vorrei andare nella Polinesia Francese, ma Giordano storce il naso", precisa l'ex tronista anche se il suo fidanzato la tranquillizza, " Per ora chi pianifica è lei. Io sono ancora un po' confuso. Per me va bene qualunque cosa, basta che stiamo insieme". E sempre a proposito di estate, i due ex protagonisti di Uomini e donne non escludono di partecipare a Temptation Island Vip, programma che andrà in onda su Canale 5 a fine agosto. Durante l'esperienza nel Trono Classico, infatti, Nilufar non ha mai avuto modo di fare i conti con la gelosia verso Giordano: "Ci rifletterei sopra. Una cosa che mi manca è vedere come lui si comporta con le altre donne. Sarebbe una bella prova, considerando poi che ogni giorno riceve centinaia di messaggi sui social dalle ragazze".

