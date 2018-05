Natalie Weber, moglie di Mauro Zarate / "Farei l'amore con David Beckham. Mio marito mi darebbe il permesso"

Natalie Weber, confessioni piccanti della moglie di Mauro Zarate. "Ho delle fantasie sessuali con David Beckham. Mio marito lo sa e mi darebbe il permesso"

24 maggio 2018 Anna Montesano

Natalie Weber, moglie di Mauro Zarate

Altro che crisi! Tra Natalie Weber e Mauro Zarate, ex attaccante di Lazio e Fiorentina, l'amore procede a gonfie vele. Un matrimonio, il loro, che dura dal 2011 e che voci maligne volevano in crisi. Voci che vengono smentite proprio da Lady Zarate che, in una trasmissione argentina, ha anche fatto delle confessioni particolarmente "hot", riguardanti le sue fantasie sessuali. Prima però ha voluto chiarire che: «Io e Mauro siamo affiatatissimi. - ammette nel corso di un'intervista ad una trasmissione argentina - Non è vero che mi ha messo i bastoni fra le ruote, lui mi vuole vedere felice e mi lascia serenamente sfilare in passerella. Mauro geloso? Ora che è al Vélez, ho voluto riprendere il mio lavoro. Mauro geloso? Si controlla bene. E’ abituato al fatto che mi mandino messaggi. Anche io sono gelosa perché gli scrivono messaggi con gli stessi toni. Ma ognuno di noi sa cosa deve fare. Mauro mi scrive messaggi piccanti ma va bene per mantenere vivo il fuoco della coppia».

LA FANTASIA HOT SU BECKHAM

È a questo punto che Natalie Weber ammette di avere delle fantasie per un altro calciatore: "Lo dico senza problemi: ho delle fantasie sessuali con David Beckham. - confessa - Mauro lo sa... lui mi dice che è un figo. Mi darebbe il permesso di andarci a letto." Anche Zarate ha però delle fantasie di carattere sessuale e la moglie non ha problemi nel sottolinearlo: "A Mauro darei il permesso con Celeste Cid. E' la ragazza più bella dell’Argentina. Ma tutto rimane nella fantasia. - così la bomba finale - Con Mauro guardiamo film porno, ci motiva. Il mio luogo preferito dove fare sesso è la doccia" conclude la bellissima Weber.

