Nilufar Addati fidanzata durante il trono?/ Foto, Uomini e Donne: Stefano Guglielmini mostra le prove

24 maggio 2018 Valentina Gambino

Stefano Guglielmini attacca Nilufar Addati

Nilufar Addati dopo la scelta di Giordano Mazzocchi è finita sotto accusa. Stefano Guglielmini, ex corteggiatore di Uomini e Donne arrivato alla corte della Queen proprio per cercare di strapparle il cuore, ha deciso di vuotare il sacco e scagliarsi contro l'ex tronista del trono classico. Proprio qualche giorno fa, il ragazzo aveva già accusato la campana affermando che tra di loro ci fosse stata una relazione segreta mentre la stessa stava seduta sulla mitica poltrona rossa. L'ex corteggiatore attraverso le Stories su Instagram aveva incominciato a punzecchiare la coppia subito dopo la scelta e le prime dichiarazioni d'amore in pubblico. Stefano aveva accompagnato le parole di Nilufar e Giordano da faccine che ridevano e una canzone particolarmente esplicita che diceva: “Se la scopi dopo di me tranquillo fra è sempre buono, sappi che non è abbastanza per un vero uomo”. Giordano però, ha calmato gli estimatori sempre tramite le Stories, affermando di volersi vivere appieno la storia con Nilufar senza “disturbatori” esterni.

Stefano poco dopo è tornato ancora sull'argomento ed ha pubblicato uno scatto che lo ritrae proprio abbracciato all'ex tronista di Uomini e Donne affermando che a gennaio frequentava Nilufar Addati. Di seguito anche le sue parole: "Mi sta bene prendermi del coglione, perché è quello che sono stato credendo alle sue parole, ha convinto me e la mia famiglia, a partecipare al programma. A questo punto non consento a nessuno di definirmi bugiardo e "morto di fama", se avessi voluto notorietà sarei rimasto in trasmissione. Ho preferito abbandonare, perché non sono riuscito a fingere, credendo che lei decidesse di abbandonare il trono insieme a me. Le cose non sono andate così, ma non ho voluto infierire e le ho lasciato fare il suo percorso, sperando che avesse un minimo di rispetto per quello che c'è stato fra di noi. Fortunatamente il mio cervello "è ben collegato" e proprio per questo, quando ha scelto mi sono reso conto della sua falsità, di come aveva preso in giro me, la mia famiglia, la trasmissione etc. Detto questo ognuno tragga le proprie conclusioni, io ho la coscienza pulita, e posso camminare a testa alta. Non sarei mai voluto arrivare a tutto questo, ma avendo ricevuto troppo attacchi, non sono riuscito a restare in silenzio”. Si attende con ansia la replica di Nilufar: arriverà oppure no?

