Nina Moric/ Dopo il Grande Fratello 2018: “Difendevi Pastorizia, la dignità…”, il post di Selvaggia Lucarelli

Nina Moric dopo il Grande Fratello 2018: “La dignità… Dio santo!”, il post di Selvaggia Lucarelli contro la modella croata e Barbara d'Urso, ecco per quale motivo.

24 maggio 2018 Valentina Gambino

Selvaggia Lucarelli contro Nina Moric

Dopo aver preso parte della sesta puntata del Grande Fratello 2018, Nina Moric prima di andare via ha voluto abbraccia Mariana Falace, sussurrandole qualcosa nell'orecchio: cosa le ha detto? Proprio l'ex gieffina ha voluto svelare le parole della modella croata, intervistata da FanPage. “All’orecchio mi ha detto di farmi forza e io le ho risposto che è una grande donna e che sono contenta che mi abbia capita. Lei è abituata alla televisione, sa che le cose vengono presentate in un modo preciso quando qualcuno intende buttarti giù” ha dichiarato l’aspirante Miss Italia, accennando alla sua completa estraneità a proposito dei rumors che la legano a Luigi Favoloso e un ipotetico bacio dietro la tenda del confessionale. La Moric si è mostrata estremamente solidale con le donne della Casa: “Lei sa che non c’entro, tanto che è tornata indietro per abbracciarmi mentre a Patrizia ha stretto solo la mano” ha precisato con sicurezza Mariana.

Selvaggia Lucarelli contro Nina Moric

“Si facciano un esame di coscienza” ha affermato Nina Moric contro i leoni da tastiera. Selvaggia Lucarelli però, è apparsa totalmente in disaccordo con le nuove dichiarazioni pubbliche della croata, specie dopo le sue discutibili opinioni passate. La modella è apparsa notevolmente indignata con i “tormentatori” della rete: “Questi carnefici sul web sono vittime di se stessi, non è un momento felice quello che vivo, ma dico io: gli episodi di bullismo nella casa sono stati giustamente puniti perché lo stesso non avviene sui social? Da una parte condannano i fatti successi dentro la casa del Gf e dall’altra vomitano odio sui social?”. Di seguito la Moric ha anche precisato che spesso a vomitare odio sarebbero delle madre di famiglia: “Si devono fare un esame di coscienza, ma non per me, per loro stessi perché potrebbe succedere anche ai loro figli”. Selvaggia Lucarelli non è stata in silenzio ed ha commentato il monologo della Moric: “Quindi quella che faceva i complimenti agli admin di Pastorizia perché pubblicavano post sessisti, su pedofilia e minacce, ora insegna a combattere il cyberbullismo spalleggiata dalla D’Urso. La dignità, Dio santo”.

© Riproduzione Riservata.