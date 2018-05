Nina Moric e Luigi Favoloso di nuovo insieme?/ Dall'occhiolino al look, Mattino 5: "Qualcosa sta cambiando"

Nina Moric e Luigi Favoloso continuano la loro lotta? Si sono rivisti ma non sono tornati insieme ma sembra che qualcosa stia cambiando tra loro, che cosa?

24 maggio 2018 Hedda Hopper

Nina Moric e Luigi Favoloso

"Qualcosa sta cambiando", sono queste le parole usate a Mattino 5 per parlare della spinosa questione Nina Moric-Luigi Favoloso. La bella modella è andata in scena al Grande Fratello 2018 per ben due puntate consecutive e se nella prima è apparsa in balia degli eventi e sofferente, nella seconda ha lanciato un messaggio ben chiaro: "Devo prima stare bene con me stessa e poi pensare agli altri". A quanto pare le critiche social, tutto quello che è successo in quest'ultimo periodo e la stessa batosta ricevuta da Luigi Favoloso (che ha subito voltato pagina una volta entrato nella casa), l'hanno spinta a riprendere in mano la sua vita e pensare prima a lei stessa e poi a tutti gli altri. La modella ha cambiato look, sta pensando al suo nuovo, importante, lavoro e tiene tutti sulla corda, compreso Luigi Favoloso che si è detto innamorato di lei e pronto a ricucire il loro rapporto.

COSA STA CAMBIANDO NELLA COPPIA?

Proprio nella puntata di martedì sera del Grande Fratello, Luigi Favoloso ha ascoltato e applaudito la sua (ex) compagna e, nel momento in cui lei si è alzata per uscire dallo studio, lui le ha fatto l'occhiolino. I due hanno ammesso di essersi visti per ben 4 giorni su sette la scorsa settimana e lo stesso potrebbero fare in questa ma a Mattino 5 gli opinionisti hanno ancora dubbi su quello che sta succedendo. Lory Del Santo pensa che Favoloso sia stato succube della modella per quattro anni e che quando abbia deciso di alzare la testa abbia messo in discussione anche la forza di Nina Moric che adesso sembra pendere dalle sue labbra. Il resto degli opinionisti pensa davvero sia il contrario dopo quello che hanno visto di Favoloso nella casa ma il servizio che racconta le ultime novità chiude con un'emblematica frase: "Qualcosa sta cambiando", ma cosa?

