PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 24 maggio 2018 a LatteMiele: Scorpione carico, gli altri segni?

Oroscopo di oggi, 24 maggio 2018, di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele: Bilancia in attesa del weekend per emozioni positive, Scorpione carico. Prrevisini: analisi segno per segno

24 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 24 MAGGIO 2018

Andiamo a vedere le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox segno per segno. Ariete: in questo periodo possono nascere dei rapporti molto importanti. Nelle prossime quarantotto ore potrebbero nascere delle difficoltà se le persone non espongono le proprie emozioni nei confronti del segno come fa questo. E' un anno importante con delle grandi prove. L'unico problema è che molte delle cose che sono state fatte non hanno avuto il risultato che si sperava e questo porta ad avere emozioni contrastanti e anche certe volte di collera. Scorpione: si è decisamente pieni di energia e di forza. La Luna illumina dando la possibilità di presentarsi qualche importante emozioni e sensazione. Anche se questo è un momento di profonde trasformazioni con Urano che implica dei cambiamenti, comunque si riesce a vivere la vita in pieno. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.

BILANCIA IN ATTESA DEL WEEKEND, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni zodiacali da considerarsi né carne né pesce per la giornata di oggi. Il Toro si deve porre degli obiettivi nella vita, ma non deve andare assolutamente contro il partner in questo momento, rischiando di trovarsi di fronte a qualche disagio familiare di troppo. Urano passerà presto nell'orbita del segno e potrebbe influenzare decisamente i comportamenti portando a diventare polemici. I Gemelli sono ancora leggermente in bilico e non riescono a spiccare il volo. Nel weekend però arriveranno delle soluzioni che possono far sorridere e regalare delle ottime risposte. Non bisogna però farsi prendere dalla fretta e cadere in delle disattenzioni difficili poi da recuperare. Si parte da una situazione di svantaggio e questa potrebbe essere la base per rialzare la testa e riuscire ad ottenere i risultati che si aspettano da diverso tempo e che non sono stati ancora coronati. Stessa sorte per la Bilancia che deve aspettare sabato per vivere una bella notizia e una risposta che regalerà sorrisi.

SCORPIONE CARICO, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox parte oggi, giovedì 24 maggio 2018, dai top e flop. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica su Latte e Stelle in onda ogni giorno sull'emittente radiofonica LatteMiele. Quella di oggi è una giornata decisamente positiva per i nati sotto il segno della Vergine che possono riuscire a raccogliere belle soddisfazioni, anche se c'è da guardarsi dal punto di vista fisico dove si potrebbero accusare alcuni problemi. Lo Scorpione è pieno di energia e questo anche grazie alla presenza della Luna che illumina e regala ottime sensazioni per il futuro. Chi non riesce proprio a darsi pace invece è l'Acquario, alla ricerca di tranquillità. Nell'ambito lavorativo si sta muovendo qualcosa di molto interessante, anche se c'è da dire che sarebbe meglio evitare di vivere delle situazioni complicate e quindi è consigliabile provare subito a voltare pagina senza soffermarsi su pensieri sbagliati e complessi.

