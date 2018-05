Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 24 maggio: la sfida di Lemme e gli ultimi eliminati del Grande Fratello

Quali saranno i temi della puntata di oggi di Pomeriggio 5? Da Alberico Lemme agli ultimi eliminati del Grande Fratello 2018 passando per la cronaca. Ecco le novità

24 maggio 2018

Pomeriggio 5

Quali saranno i temi di questa puntata di Pomeriggio 5? Barbara D'urso è pronta a tornare alla carica con una puntata scoppiettante, almeno nella seconda parte, e che non potrà fare a meno di tornare su quello che, purtroppo, è diventato il caso del giorno e che ha già stravolto la scaletta di Mattino 5 oggi. Proprio ieri sera, in provincia di Torino, a Caluso tre vagoni del treno regionale 10027 sono deragliati dopo l'impatto con un tir causando la morte di alcuni passeggeri e il ferimento di altri. Interviste esclusive e collegamenti in diretta dal luogo della tragedia apriranno la nuova puntata del programma che, come sempre, poi cambierà colori e registro per dedicarsi a qualcosa di più leggero. A quanto pare, da quanto si evince sui social, sembra proprio che sarà ospite in studio il Dr Lemme.

ALBERICO LEMME E I GIEFFINI IN STUDIO

Secondo quanto si evince dallo stesso post pubblicato da Lemme sembra che oggi, giovedì 24 maggio 2018, alle 17.30 sarò a Pomeriggio 5 sarà in studio a Pomeriggio 5 per accettare la sfida del secolo ovvero farsi carico di "una famiglia di obesi" che ha risposto all'appello: "Sono stati accettati da me per iniziare l'avventura dimagrante con il sottoscritto ovvero per mangiare a sazietà e dimagrire sotto controllo medico. Se volete sapere come sta andando sintonizzatevi oggi e ne vedrete delle belle". Naturalmente ci saranno poi una serie di opinionisti pronti a confutare le tesi di Lemme o avvalorarne i risultati. Come sempre non mancherà la parte dedicata al Grande Fratello 2018 con spazio agli ultimi eliminati e alle loro storie.

