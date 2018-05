Samantha De Grenet, profilo Instagram hackerato / "Mi muoverò affinché possa tornare tutto come prima"

Profilo Instagram hackerato per Samantha De Grenet! La showgirl avverte i fan su Facebook: "Adesso mi muoverò affinché possa tornare tutto come prima, incrociando le dita"

24 maggio 2018 Anna Montesano

Samantha De Grenet

Se entrando su Instagram volete per caso curiosare nel profilo di Samantha De Grenet, sappiate che questo non è più visibile. Il profilo della conduttrice e showgirl, nonché ex naufraga dell'Isola dei Famosi, è stato infatti hackerato. Al suo posto e con i suoi oltre 240 mila follower, troviamo "Deluxe Online, The King of roche, Kimse Yemenez", un profilo che porta uno scatto di una pantera e un video. Samantha De Grenet è totalmente scomparsa da quello che è il suo profilo: nessuno dei suoi scatti permane sulla pagina. La De Grenet ha subito annunciato la cosa ai suoi fan e follower sulla sua pagina Facebook: Aiutooooo! Mi hanno hackerato il mio profilo su instagram. .Adesso mi muoverò affinché possa tornare tutto come prima, incrociando le dita, nel frattempo qualcuno sa cosa fare?"

L'AVVERTIMENTO DI SAMANTHA DE GRENET

Il messaggio in questione è stato scritto da Samantha De Grenet in mattinata e, in queste tante ore, il problema non è stato ancora risolto. La showgirl ha però chiarito, tra i commenti ai fan, che "Ho ottime possibilità di recuperate il tutto e poi sono cazxi..", chiarendo quindi di essere pronta a beccare coloro che le hanno rubato il profilo Instagram e fargliela pagare. Non mancano i commenti dei suoi tantissimi fan, e c'è chi trova che il gesto sia stato davvero brutto: "In effetti sono stati dei bas*ardoni. Hanno cancellato proprio tutto, foto video, storie, follower e seguiti. A tua piccola consolazione, mi sono ri-registrato come primo follower. Spero che risolverai questo increscioso problema al più presto."

© Riproduzione Riservata.