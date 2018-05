Selvaggia Lucarelli VS Chef Rubio/ “Questa cosa che non gliel'ho dato non gli va giù…”, l’insinuazione

Selvaggia Lucarelli VS Chef Rubio, “Questa cosa che non gliel'ho dato non gli va giù…”, l’insinuazione del celebre cuoco riaccende i riflettori sulla nuova querelle web.

24 maggio 2018 Valentina Gambino

La nuova querelle Lucarelli-Rubio

Tra Selvaggia Lucarelli e Chef Rubio non corre buon sangue da anni. Nel 2017 per esempio, la penna de Il Fatto Quotidiano si era scagliata contro di lui dopo che proprio Rubini aveva aperto le "danze" riguardo la vicenda di un parroco che aveva portato i migranti in piscina. La blogger attraverso un commento infatti, aveva fatto notare come i migranti scappino da Paesi dove muoiono letteralmente di fame per arrivare in Italia dove questo - per fortuna - non accade. Lo chef aveva postato lo screenshot del commento di Selvaggia criticandola aspramente: "Un asteroide... uno piccolo ma ben indirizzato", aveva scritto. Di seguito era arrivata la replica della Lucarelli: “All’amico chef Rubio, solito vigliacchetto finto amico del popolo che scrive sempre le sue offese con la privacy chiusa (perché poi quando lo affronto come l’ultima volta in cui mi diede della puttana se la fa nel pannolone), suggerisco di aprire la privacy come faccio io che almeno in tutto quello che faccio metto la faccia. Del resto, quando sei l’amichetto dei gruppi chiusi di fb che ben conosciamo, fare il bulletto senza assumersi le proprie responsabilità, diventa abitudine consolidata, eh Rubio?”.

Poi la querelle Lucarelli-Rubio si era nuovamente palesata dopo un articolo su Franca Leosini. Secondo il noto Chef infatti, a scriverlo sarebbe stata la giornalista mossa dall’invidia. "Leggete l'articolo e poi ditemi se non vi sembra scritto da mani invidiose", aveva commentato lui. Anche questa volta, pronta la replica di Selvaggia: "Chef Rubio si deve risolvere tutta una serie di problematiche sue, ma di quelle serie, interne, per risolvere questa ossessione che ha nei miei confronti. Mi fa perfino tenerezza ormai". Il nuovo scontro è avvenuto alcune ore fa. Ad aprire le danze ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, che sui social ha commentato in questo modo la nomina a testimonial di Amnesty International Italia di Rubini: "Poi magari discutiamo pure di chef Rubio testimonial di Amnesty nella lotta contro la violenza sulle donne (per lui scrivere che una donne le ha sempre aperte con commenti annessi è rispetto) e il bullismo". "E niente, sta cosa che non gliel'ho dato proprio non je va giù", ha risposto Rubio. Parole pesanti, disapprovate da Selvaggia: "Dimostrazione che il testimonial di Amnesty ha più di un problema", ha scritto la giornalista.

