THE ITALIAN JOB/ Su Rete 4 il film con Mark Wahlberg (oggi, 24 maggio 2018)

24 maggio 2018

Il film The Italian Job va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 24 maggio 2018 alle ore 21.15. La pellicola è stata diretta da Gary Gray, regista americano reso già celebre da film come Giustizia privata, Fast and Furious 8, Il negoziatore e Be Cool. Nel cast troviamo molti volti noti del cinema americano come Mark Wahlberg, Charlize Theron e Jason Statham. La trama ha tratto ispirazione dall'opera ideata da Troy Kennedy Martin dal titolo Un colpo all'italiana. Tra gli sceneggiatori spicca il nome di Wayne Powers, lo stesso che ha portato al successo film come la stanza chiusa, New York New York e Valentine appuntamento con la morte. Tra i protagonisti principali del film appare anche Kelly Brook, attrice americana famosa per la sua apparizione in diversi episodi della serie televisiva americana Smallville. Al cinema è stata protagonista di film come L'isola dei sopravvissuti House of Nine e Piranha 3D. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

THE ITALIAN JOB, LA TRAMA DEL FILM

John e Charlie, due ladri di professione, riescono a sottrarre da un palazzo veneziano una cassaforte che custodisce al suo interno un grande quantitativo di lingotti d'oro. Dopo aver superato con grande facilità i controlli e disattivato gli allarmi di sicurezza, i due riescono a fuggire per poi nascondersi al confine con la Francia per dividere il bottino. Tuttavia il loro piano viene rovinato da Steve, loro alleato che però decide di tradirli cercando di rubare l'intera refurtiva. Steve riesce a uccidere John e a rubare l'intero carico di lingotti uccidendo gran parte nella loro gang. Solo Charlie e parte della banda riescono a salvarsi e a fare ritorno negli Stati Uniti dove iniziamo a pianificare una tremenda vendetta ai danni di Steve. Trascorso un anno da quel terribile episodio, Charlie i suoi compagni riescono a rintracciare Steve, mentre accolgono nella banda Stella, figlia del loro compianto John.

