TOOTSIE/ Su Rai Movie il film con Dustin Hoffman (oggi, 24 maggio 2018)

Tootsie, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 24 maggio 2018. Nel cast: Dustin Hoffman, Jessica Lange e Teri Garr, alla regia Sydney Pollack. La trama del film nel dettaglio.

24 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST DUSTIN HOFFMAN

Il film Tootsie va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 24 maggio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola che è stata diretta da Sydney Pollack, regista americano tra i più noti al mondo e famoso per aver portato al successo grandi capolavori come La vita corre sul filo, Corvo rosso non avrai il mio scalpo, Come eravamo e I tre giorni del Condor. Nel cast di Tootsie troviamo altri volti noti del panorama cinematografico Hollywoodiano come Dustin Hoffman, Jessica Lange e Teri Garr. Ancora oggi a distanza di 30 anni dall'uscita di Tootsie al cinema, la pellicola diretta da Sydney Pollack è considerata un vero e proprio capolavoro che a partire dal 1998 è stato inserito nel registro cinematogreafico nazionale conservato nella biblioteca del Congresso americano. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TOOTSIE, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è Michael Dorsey, un promettente attore che a causa del suo carattere scontroso e saccente stenta a trovare un'occupazione nel mondo del cinema. Puntualmente, infatti, entra in conflitto con i registi che potrebbero offrirgli una parte. E così per riuscire a sbarcare il lunario lavora come cameriere presso una piccola tavola calda assieme al suo amico Jeff, con il quale condivide la passione per il teatro. Un giorno decide di accompagnare la sua amica Sandy ad un'audizione per una commedia a cui avrebbe dovuto partecipare in veste di attore protagonista. Quando scopre la verità Michael va su tutte le furie e aggredisce il suo manager George che spiega Michael quanto il suo carattere gli impedisca di fare strada nel mondo del cinema. Michael tenta però ultima carta e si presenta all'audizione travestito da donna, proponendosi per la parte che avrebbe dovuto essere assegnata a Sandy. Inaspettatamente Michael fa breccia nel cuore della produttrice che decide di ingaggiarlo.

