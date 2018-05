Tomas Fierro e Donatella Lopar/ Uomini e Donne: lasciano il programma insieme?

Tomas Fierro e Donatella Lopar sono tra i protagonisti della puntata di oggi, giovedì 24 maggio, del trono over di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dalle 14.45

24 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare di Tomas Fierro e Donatella Lopar. Qualche settimana fa la dama e il cavaliere erano stati protagonisti di una accesa lite in studio. Dopo numerosi fine settimana trascorsi insieme, Donatella aveva avuto qualcosa da ridere sul cavaliere, “reo” di vivere ancora con i genitori e di non essere indipendente da tutti i punti di vista. Amareggiato e deluso dalle parole della personal trainer, Tomas ha espresso il suo dispiacere in una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine: “Ora aspetto che Donatella faccia dei passi verso di me e che mi chieda scusa. Mi ha umiliato”. Il dirigente sportivo, però, aveva ribadito il suo interesse per la bella dama: “Se mi piace? Molto! Abitiamo nella stessa città e quindi c’è la reale possibilità di poterci frequentare e conoscere, anche se in puntata mi ha fatto perdere le staffe… Sono convinto che sia la donna giusta, con cui poter costruire una vita insieme”.

Donatella e Tomas laciano il programma insieme?

Il settimanale di Uomini e Donne ha raccolto anche le parole di Donatella Lopar: “A me dispiace che lui ci sia rimasto male. Mi ha fatto fatto soffrire vederlo così, ma Tomas deve mettersi anche nei miei panni e capire cosa mi ha spinto a parlarne. Di passi nei suoi confronti credo di averne fatti dall’inizio del nostro rapporto, infatti lui è certo dei miei sentimenti”. Anche la personal trainer ha ribadito il suo interesse per Tomas: “A parte questi problemi, lui caratterialmente mi piace molto. In questo periodo ci siamo scoperti molto simili: ci piacciono le stesse cose, abbiamo entrambi la passione per lo sport e una vita familiare semplice. Ci divertiamo insieme e non a caso ci siamo trovati fin dal primo momento. È stato come se ci conoscessimo da sempre”. Come rivelano le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, Donatella ha deciso di fare quel passo verso Tomas, “sequestrandolo” per alcuni giorni: come rivela il video di Witty sembra proprio che i due siano pronti a lasciare insieme il programma di Maria De Filippi…

