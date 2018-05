Tommaso Zorzi a Pechino Express 7 / Uno dei protagonisti di Riccanza sbarca sulla Rai per l'adventure game

Tommaso Zorzi a Pechino Express 7, uno dei protagonisti del reality di Mtv "Riccanza" sbarca sulla Rai per l'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca. Chi in coppia con lui?

24 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Tommaso Zorzi a Pechino Express 7

Tommaso Zorzi passa dalle comodità di Riccanza e sbarca sulla Rai per l'adventure game Pechino Express 7. A dare la notizia è Blogo che sottolinea come il giovane ricchissimo sarà uno dei protagonisti della trasmissione condotta da Costantino della Gherardesca. Sarà molto curioso vedere come se la caverà senza le comodità a cui è stato abituato nella sua vita fin da piccolo. Infatti va ricordato come il programma porti delle coppie a inseguire degli obiettivi senza la possibilità di avere dei soldi da spendere, ma dovendo confidare nella gentilezza delle persone incontrate giorno dopo giorno, anche per dormire e mangiare. L'altra complicazione è legata al fatto che i concorrenti del programma si trovano sempre in posti molto particolari e alcuni anche lontani dall'industrializzazione a cui ormai siamo abituati in Europa. Sarà una nuova avventura per Tommaso Zorzi che proverà a vivere un'esperienza molto forte. Ce la farà?

CHI È IL RAGAZZO DIVENTATO FAMOSO CON RICCANZA?

Tommaso Zorzi sarà uno dei protagonisti di Pechino Express 2018, a rivelarlo è in esclusiva Blogo. Ma chi è il ragazzo diventato famoso con il reality show di MTV "Riccanza"? Il suo successo lo deve principalmente ai suoi genitori che gli hanno permesso di vivere nell'agio fin da piccolo. Ad appena 21 anni infatti ha raccontato la sua vita nel programma di MTV, mostrando di sicuro eccessi che alcuni possono solo immaginare. Tommaso Zorzi è nato a Milano ma ha vissuto per molti anni a Londra dove ha preso una laurea in Economia, studiando Business Management. E' poi tornato a Milano dove ha dichiarato vuole passare la sua vita. Ha un cane di nome Gilda che ha confessato essere il suo più grande amore. Il padre è proprietario di due famosissime aziende pubblicitarie ed è stato proprio per questo che è riuscito a dare tutto quello che serve per avere una vita meravigliosa alla sua famiglia.

