Una Vita/ Anticipazioni: Simon pronto a dire la verità ma Liberto non è d’accordo… (24 maggio)

Una Vita, anticipazioni e trame puntata di giovedì 24 maggio 2018: Simon pronto a dire la verità ma Liberto non è d’accordo e cerca di impedirlo...

24 maggio 2018 Valentina Gambino

Anche questo pomeriggio, puntuale sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, il nuovo appuntamento con Una Vita, la telenovela iberica in onda subito dopo Beautiful. Nella puntata che verrà trasmessa oggi, giovedì 24 maggio vedremo Simon prontissimo ad ammettere la verità pur di mettere in salvo l’amico Liberto. Simon tornando indietro non avrebbe voluto mettersi in mostra così tanto ma, arrivati a questo punto, non può fare altro che offrire tutto il suo aiuto, sentendosi quasi obbligato. L’uomo infatti, crede di dovere sdebitarsi in qualche modo per l’onestà di Liberto, che è arrivato a rinunciare alla sua vita pur di onorare il patto stabilito insieme ad Elvira. Simon quindi, concretizza che deve raccontare tutta la verità al Colonnello e illustrargli anche che Liberto è solo una vittima di tutta questa particolare situazione. Alla fine dei conti Simon riuscirà a spiegare il suo punto di vista?

Simon intanto si rende conto che Liberto non può assolutamente pagare per gli errori altrui. A questo punto quindi, avanza la proposta di confessare ogni cosa ad Arturo, raccontando che in realtà il vero fidanzato di Elvira è lui. Liberto però non approva la sua decisione e anzi crede che in questo modo il Colonnello possa giungere ad ammazzarlo. Per questo motivo lo sollecita a riflettere e a cambiare la sua strategia d’azione riguardante la sua seppur lodevole iniziativa. Elvira invece, appare molto soddisfatta della sua presa di posizione dichiarando di essere veramente meravigliata del suo gigantesco eroismo. Simon comunicherà ad Arturo la sua verità o ascolterà il consiglio di Liberto? Staremo a vedere! Rosina intanto si rende conto che il suo innamorato è prontissimo a rinunciare alla sua vista per rispetto della parola data in precedenza. A questo punto quindi, di fronte alla possibilità di essere discolpato, Liberto predilige continuare a dire bugie pur di sottrarre alla morte Simon e la sua amata. Questo comportamento valoroso rende Rosina molto ansiosa perché teme di potere perderlo per il resto della sua vita. L’uomo è ponderatamente certo di poter far capire ad Arturo durante il combattimento che si sta sbagliando sul suo conto anche se ciò comporta la possibilità di non uscirne vivo.

