Uomini e Donne/ Le scelte di Sara e di Mariano Catanzaro: una data certa e un forte sospetto (Trono Classico)

24 maggio 2018 Anna Montesano

Mariano Catanzaro, Uomini e donne

Sembra sia stata svelata la data ufficiale della scelta di Sara Affi Fella. Nella puntata del trono Classico di Uomini e Donne, andata in onda due giorni fa, la tronista con un commovente video dedicato alle donne in primis e poi a se stessa e a quella che sarà la sua scelta, ha annunciato di essere pronta. Da quella puntata sono passate però circa due settimane (ricordiamo che le puntate sono registrate) e a differenza di quanto accaduto per Nicolò Brigante prima e Nilufar Addati poi, che hanno scelto dopo pochi giorni dal soggiorno in villa, la decisione di Sara non è ancora arrivata. Questo ha scatenato il panico tra i fan del trono classico che hanno iniziato a credere che la Affi Fella abbia avuto dei ripensamenti e non si sia sentita pronta per scegliere tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Oggi però arriva l'indiscrezione: la sceltà sarà registrata il 29 maggio!

MARIANO CATANZARO: BUFERA DOPO LA SCELTA!

Ed è probabilmente proprio nel corso della prossima registrazione che torneranno in studio Mariano Catanzaro e Valentina Pivati. Sempre nell'ultima puntata del trono Classico andata in onda, a grande sorpresa e in un modo che ha spiazzato il pubblico di Canale 5, Mariano ha scelto la ragazza fuori dagli studi e senza i ben noti petali rossi. Una scelta che è però parsa essere non proprio convinta e convincente al pubblico di Canale 5, che ha trovato Mariano forzato e non proprio convinto della scelta. Per molti "Ha creduto che facendo questa scelta si sarebbe ripulito la faccia ma a mio parere è parso tutto ancora più falso. Lei poi voleva andare via perché lui non le interessava, e poi? Ti sceglie così e dici sì? Mah...." scrive una telespettatrice delusa dalle immagini viste.

