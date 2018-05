Uomini e Donne/ Tina Cipollari esagera con Gemma Galgani? "Si sta andando oltre, rispetto!" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari contro Gemma Galgani, il pubblico dice basta e una nota attrice attacca l'opinionista...

24 maggio 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Non si arrestano le polemiche nello studio di Uomini e Donne. Continua ad essere il trono Over il più discusso e al centro dell'attenzione c'è sempre lei: Gemma Galgani. Sta facendo discutere l'arrivo di Marco Cappagli nello studio: la sua conoscenza con la Galgani prosegue e sembra farsi sempre più importante anche se continua ad aleggiare il "gantasma" di Giorgio Manetti. Chi però è costante nei suoi attacchi è Tina Cipollari. L'opinionista proprio non crede a questo interesse di Marco, personal trainer ed ex spogliarellista 57enne, per Gemma e accusa la dama di essere una "falsa illusa e ingenua" proprio perché crede al corteggiamento di quest'uomo. Il pubblico però, ancora una volta, sembra propendere dalla parte della Galgani, ormai sempre più amata e apprezzata dal pubblico di Canale 5. Tante le critiche per la Cipollari e per i suoi atteggiamenti nei confronti di Gemma.

UNA NOTA ATTRICE AMMINISCE TINA CIPOLLARI

Attacchi verso Tina Cipollari che arrivano anche da un volto ben noto della tv: Nadia Rinaldi. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi e nota attrice romana, dice la sua sull'infinita querelle tra Gemma e Tina. "Mi è capitato di vedere torte in faccia e inseguimenti nello studio di Uomini e Donne per vedere se il seno di Gemma fosse rifatto oppure no. Forse si sta andando un po' oltre , ci vorrebbe più rispetto per la dignità delle persone. Non so se è un gioco. - ammette la Rinaldi - Se lo è, lo fanno molto bene e a questo punto hanno anche imparato a recitare. Certo, se davvero Marco sta prendendo in giro Gemma, sarei molto dispiaciuta per lei: non si può giovare con i sentimenti e con la sensibilità delle persone" conclude.

