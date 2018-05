Vuoi scommettere?/ Diretta e anticipazioni: Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi e Nicola Savino ospiti

24 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Oggi, giovedì 24 maggio, in prima serata su canale 5, dopo il grande successo della prima puntata, torna in onda Vuoi scommettere?, il programma condotto da Michelle Hunziker e che vede il debutto su Mediaset di Aurora Ramazzotti in qualità di inviata. La prima puntata ha incollato davanti ai teleschermi più di 4 milioni di telespettatori con il 23,2% di share anche grazie alla presenza dei vip che accettano di mettersi in gioco. Anche questa settimana, sette nuovi ospiti si alternano sul divano per scommettere sulle imprese dei concorrenti che mettono alla prova con sfide inedite, alcune davvero molto difficili da affrontare. Le prove sono, come sempre, al limite del possibile: nella sfida dell’ascensore umano, lo sfidante tenta di salire tra due pareti tenendo un vassoio in mano. C’è poi, chi tenta di camminare in equilibrio su bottiglie di vetro con un bilanciere di 100 kg sulle spalle e chi tenta di riconoscere un tipo di spezia solo dall’odore. Tante scommesse avvincenti che, in studio, saranno presentate dall’energica Michelle Hunziker. In collegamento con una città che sarà la location di una scommessa esterna ci sarà poi Aurora Ramazzotti che, dopo la prima puntata, è già stata promossa dal pubblico.

VUOI SCOMMETTERE?, GLI OSPITI DEL 24 MAGGIO

Esattamente come la prima puntata, anche questa sera, gli ospiti vip saranno i protagonisti di Vuoi scommettere?. Nella seconda puntata, ad accomodarsi sul divano per scommettere sulle varie sfide saranno tanti personaggi amatissimi dal pubblico come Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi, Ilenia Pastorelli, Pintus, Pucci, Nicola Savino. In caso di scommessa persa, ogni vip dovrà sottoporsi alla rituale penitenza. La settimana scorsa, Silvia Toffanin ha dovuto eseguire durante la serata una serie di addominali. Stessa sfida che ha poi affrontato con estrema disinvoltura anche Maria De Filippi. Quale sarà, invece, la penitenza per i vip della seconda puntata? Michelle Hunziker, inoltre, nel corso della serata incontrerà Matteo Salvini per fargli sottoscrivere la proposta di legge “Codice Rosso” il cui obiettivo è quello di dare priorità alle denunce di violenza sulle donne. Un impegno che la showgirl svizzera sta portando avanti in tv e con la sua associazione Doppia Difesa.

