X-MEN 2/ Su Tv8 il film con Hugh Jackman e Patrick Stewart (oggi, 24 maggio 2018)

X-Men 2, il film in onda su Tv8 oggi, giovedì 24 maggio 2018. Nel cast: Hugh Jackman, Patrick Stewart e Ian McKellen, alla regia Bryan Singer. La trama del film nel dettaglio.

24 maggio 2018 Cinzia Costa

X-Men 2 in prima serata su Tv8

NEL CAST HUGH JACKMAN

Tv8 dedica la prima serata agli eroi della Marvel proponendo a partire dalle 21.30 la pellicola X-men 2, che è stata prodotta nel 2003 e diretta da Bryan Singer, che si è anche occupato personalmente dal soggetto del film assieme a Zak Penn. Con la collaborazione della Twenty Century Fox che ha acquistato i diritti della Marvel nel 2000, X-Men 2 rappresenta il secondo capitolo della saga dedicata ai mutanti della Marvel Comics, nati negli anni 80 e che nel giro di poco tempo hanno appassionato i cuori di milioni di fan in giro per il mondo. L'uscita del secondo film, a distanza di 2 anni dal primo, è stata tanto attesa dai fan della saga. Il secondo capitolo è stato interpretato da Alan Cuming, Brian Cox e Hally Berry. La Twenty Century Fox decise di uniformare la data d'uscita a livello internazionale, X-Men 2 venne infatti distribuito nel maggio del 2003 in migliaia di sale cinematografiche sparse in giro per il mondo. Tre anni dopo uscì il seguito dal titolo X-men: conflitto finale che venne poi seguito da altri due capitoli, usciti nel 2009 nel 2011. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

X-MEN 2, LA TRAMA DEL FILM

La vita del presidente statunitense è minacciata da Night Crawler, un pericoloso mutante intenzionato a prendere il controllo della Casa Bianca. Per fortuna il suo piano non va a buon fine permettendo al professore X di scoprire la sua esatta posizione. Nel frattempo Magneto riesce ad evadere dalla struttura detentiva presso cui è rinchiuso nello stesso momento in cui Wolverine comprende le sue vere origini da mutante. Un militare noto come Striker, avrebbe messo in pratica un pericoloso esperimento che ha poi esposto Logan al materiale radioattivo che l'ha trasformato in Wolverine. Stryker è ancora vivo ed ha intenzione di interrogare Magneto per scoprire tutti i segreti legati agli X-men. Nel frattempo le indagini portano a galla la verità circa il fallito attentato al presidente degli Stati Uniti. Il piano sarebbe stato archiettato da Stryker in persona.

© Riproduzione Riservata.