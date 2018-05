ATTACCO AL POTERE/ Su Rai Movie il film diretto da Edward Zwick (oggi, 25 maggio 2018)

Attacco al potere, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 25 maggio 2018. Nel cast: Denzel Washington, Bruce Willis e Marc Valley, alla regia Edward Zwick. Il dettaglio.

25 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE BRUCE WILLIS

Il film Attacco al potere va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 25 maggio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola d'azione del 1998 che è stata diretta da Edward Zwick, regista americano più amato nel mondo di Hollywood che ha contribuito al successo di pellicole del calibro di Jack Reacher punto di non ritorno e Defiance i giorni del coraggio. Nel cast di Attacco al potere spicca il nome di Denzel Washington che interpreta il personaggio protagonista di Anthony Hubbart. Al suo fianco troviamo interpreti come Bruce Willis e Marc Valley. Quest'ultimo è un attore americano apparso in diverse serie TV di successo come Fringe, Law and Order unità vittime speciali, Human Target e CSI Scena del crimine. Nel 2017 è stato protagonista del film Sunshine Eroi per caso, pellicola diretta da Simon West. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ATTACCO AL POTERE, LA TRAMA DEL FILM

New York, 1998. Un bus della linea urbana viene preso d'assalto da un gruppo di fantomatici terroristici islamici che richiedono il rilascio di un potente uomo d'affari arabo, arrestato dal governo americano nel corso di un'operazione top secret. La prima sospettata è una donna di nome Elise che si rivelerà essere un membro della CIA, che ha operato attivamente in territorio iracheno per addestrare alcuni uomini guidati dallo sceicco sequestrato. Nel frattempo una serie di attentati dinamitardi sconvolgono New York e il resto del mondo, con gli inquirenti che brancolano nel buio più assoluto. L'agente Hubbarg del FBI cercherà di fare luce su quanto accaduto. Le nuove indagini sembrano incastrare William Deveraux, un tenente dell'esercito americano che sembrerebbe in qualche modo legato agli attentati.

