Amici serale 2018/ Dopo Irama e Biondo anche Carmen ed Einar incidono gli inediti: la gioia degli allievi

Amici serale 2018: dopo Irama e Biondo anche Carmen ed Einar incidono gli inediti e pubblicheranno presto il loro primo CD musicale: la gioia degli allievi della scuola.

25 maggio 2018 Valentina Gambino

Gli album degli allievi di Amici sono realtà

Dopo Biondo ed Irama anche Einar e Carmen sono prontissimi per registrare il loro primo album in studio. Il successo di Amici 17, ha portato quasi tutti gli allievi passati al serale, ad ottenere un contratto discografico. Proprio Biondo, nonostante l'eliminazione ad un passo dalla semifinale, è stato quello ad avere avuto più richieste da parte delle case discografiche e, mettendo da parte la mancata vittoria, una volta fuori dalla scuola più talentuosa d'Italia, si sarà chiuso in sala di registrazione per terminare il suo album. Il prossimo 1 giugno infatti, uscirà il suo CD e chissà se non andrà proprio ad Amici per presentarlo in prima serata durante la finale prevista per il 2 giugno. Carmen ed Einar intanto, proprio in queste ore sono stati convocati dal famoso videobox per ricevere l'annuncio ufficiale: la registrazione degli inediti per completare il primo album in studio. Ad aprire la busta è stata la siciliana Carmen che incredula come non mai, ha preso la notizia con enorme entusiasmo.

Gli album degli allievi di Amici sono realtà

I ragazzi di questa 17esima edizione di Amici, nonostante gli sforzi non hanno completamente conquistato il pubblico. Ecco perché, l'appuntamento serale con il programma ideato e condotto dalla Queen, non si è portato a casa i soliti ascolti record di sempre. Nonostante questo, quasi tutti i cantanti approdati alla fase finale del programma, hanno ottenuto il loro bel contratto per incidere un disco. Dopo Biondo e Irama è toccato a Carmen ed Einar ultimare i loro inediti, proprio durante la loro permanenza nella casetta in attesa degli ultimi due appuntamenti. Ed intanto l'1 giugno oltre al disco di Biondo uscirà anche quello di Irama, attualmente il candidato numero uno alla vittoria finale dell'intera 17esima edizione. Durante le varie proposte discografiche, si era palesata nuovamente la Warner, per tornare a lavorare con lui. Nel corso di quella occasione, Irama è stato fortemente chiaro affermando: “Sono stato un anno fermo, sotto contratto, dovevo dare 8 pezzi in un tot di periodo. Ne avevo dati più di 8, mi è stato detto che non avevo mandato i pezzi. Mandiamo mail, scriviamo, chiamiamo, non mi si incu*a nessuno ma io voglio fare un disco, voglio lavorare alla musica. Mi rispondono ‘Ma che sei Michael Jackson che devi stare in studio?, metti i piedi per terra, dove voli’. Capisci?”.

© Riproduzione Riservata.