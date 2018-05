Belen Rodriguez o Alessia Marcuzzi?/ Lotta a due per il programma Mediaset sui Mondiali di Calcio

Belen Rodriguez o Alessia Marcuzzi? Sembra che siano proprio le due showgirl a giocarsi un posto al fianco di Nicola Savino alla conduzione del programma Mediaset sui Mondiali di calcio

25 maggio 2018 Hedda Hopper

Chi è la più bella reame? Forse la domanda non è proprio questa ma ci starebbe bene visto che le protagoniste di questa catfight sembrano essere Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi. La bella argentina manca in tv da un po' e, dopo tante ospitate al Grande Fratello Vip e ad Amici, dovrebbero tornare alla conduzione di Tu si Que Vales il prossimo autunno, dall'altra parte c'è Alessia Marcuzzi. Sulla bella biondina andrebbe aperto un capitolo a parte visto che la conduttrice è uscita qualche settimana fa da una travagliata Isola dei Famosi. Dal cannagate alle mancate risposte a Striscia la Notizia all'attacco in diretta a Eva Henger. In molti hanno chiesto la sua testa ma siamo sicuri che Mediaset non vorrà e non potrà fare a meno della sua freschezza e la sua verve e il modo migliore di dimostrarlo sembra essere proprio quello di affidarle la conduzione del programma sportivo che affollerà le reti Mediaset dal prossimo mese in occasione dei Mondiali Russia 2018. Ma se così non fosse?

BELEN RODRIGUEZ PRENDE IL POSTO DI ALESSIA MARCUZZI?

Nelle scorse ore, il nuovo numero di Oggi, nelle sue pillole di gossip, dava per certa la presenza di Alessia Marcuzzi alla conduzione al fianco di Nicola Savino ma oggi è tutto cambiato, ancora una volta, a favore di Belen Rodriguez. L'argentina ultimamente è stata spesso a bordo pista al fianco del suo Andrea Iannone, ma saprà stupire tutti passando anche da intenditrice di calcio? Secondo quanto riporta 361magazine sembra proprio che Alessia Marcuzzi abbia rifiutato il contratto per godersi le vacanze estive in famiglia e per questo il suo posto finirà nelle mani di Belen Rodriguez. Sarà vero oppure no? Al momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito questi ultimi rumors ma nei prossimi giorni il programma sarà presentato e allora tutto sarà ufficiale.

