CONFUSI E FELICI/ Su Rai 3 il film con Claudio Bisio (oggi, 25 maggio 2018)

Confusi e felici, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 25 maggio 2018. Nel cast: Claudio Bisio, Marco Giallini e Anna Foglietta, alla regia Massimiliano Bruno. Il dettaglio della trama.

25 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST ANCHE MARCO GIALLINI

Il film Confusi e felici va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 25 magio 2018, alle ore 21.10. La pellicola è stata prodotta nel 2014 e diretta da Massimiliano Bruno, regista italiano che al cinema ha curato la regia di film come Nessuno mi può giudicare, Viva l'Italia, Gli ultimi saranno gli ultimi e Beata ignoranza. Il 2018 tornerà al cinema alla regia del film dal titolo Non ci resta che il crimine. Nel cast di Confusi e felici troviamo volti noti del cinema italiano come Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta e lo stesso regista Massimiliano Bruno che interpreta il personaggio di Pasquale. Anna Foglietta, che nel film veste i panni del personaggio di Silvia, è una delle attrici italiane contemporaneamente più amate nel nostro Paese. Recentemente è tornata in TV tra i protagonisti della serie televisiva La mafia uccide solo d'estate 2. Anna Foglietta ha già lavorato accanto a Marco Giallini nel film Perfetti sconosciuti. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

CONFUSI E FELICI, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è Marcello, un illustre psicoanalista di Roma che ha in cura presso il suo studio una folta schiera di pazienti alquanto singolari. Ma improvvisamente la sua vita apparentemente perfetta cambia per sempre. Marcello scopre infatti di essere affatto da una rara patologia che in pochissimo tempo lo priverà completamente della vista. Per l'uomo la notizia è un vero e proprio macigno e giorno dopo giorno Marcello cade in un profondo stato di depressione e decide così di dire addio al suo studio ed ai suoi pazienti. Questi ultimi, tuttavia, non sono disposti a vedere Marcello sprofondare nel terribile baratro della depressione e così, aiutati dalla segretaria Silvia, cercano in tutti i modi di sollevare il morale di Marcello. Il loro piano, col tempo, sembra funzionare e lo psicoanalista sembra aver ritrovato le energie e la voglia di vivere. Ma la notizia che la sua malattia peggiora ogni giorno di più smorza l'entusismo di Marcello, che decide di sottoporsi ad un delicato intervento in Germania. Purtroppo l'operazione non andrà a buon fine e Marcello perderà la vista. Tuttavia il film si conclude con un lieto fine, ovvero con il protagonista che si innamora di Silvia e trova attorno a se un gruppo di amici ed ex pazienti forte e unito, pronto a sostenerlo.

