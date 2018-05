CRIMINAL MINDS 13/ Anticipazioni del 25 maggio 2018: un pagliaccio killer per il BAU

Criminal Minds 13, anticipazioni del 25 maggio 2018, su Fox Crime. Il BAU indaga su una serie di delitti ad opera di un clown: solo un testimone potrebbe aiutare i profiler.

Criminal Minds 13, in prima Tv assoluta su Fox Crime

CRIMINAL MINDS 13, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 25 maggio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Criminal Minds 13, in prima Tv assoluta. Sarà il 17°, dal titolo "Dietro la maschera". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in seguito alla divisione voluta dalla Barnes, Prentiss (Paget Brewster) affronta le frecciate ironiche dei nuovi colleghi, mentre JJ (A.J. Cook) ed il resto della squadra cercano di convincere la vice direttrice ad accettare i casi trovati. JJ però non può fare a meno di farle notare che il suo arrivo nel BAU ha provocato 26 decessi. Ned (Teo Olivares) inoltre non riesce ad eguagliare Garcia (Kirsten Vangsness) come analista, mentre l'ex hacker è alla Omicidi alle presi con nuovo ufficio e colleghi. Le viene inoltre imposto dal superiore di non tenere più di tre oggetti sulla scrivania e le viene affidato un nuovo caso di furto d'identità. Mentre controlla alcun hard disk sequestrati, scopre che il sospettato sta in realtà facendo delle fotografie a delle vittime, prima innocue e poi immortalate all'interno di una bara. Quella sera, Prentiss parla con Tara (Aisha Tyler) e le riferisce di non aver trovato nulla nel fascicolo della Barnes, che entrambe cercano di cacciare dal BAU. Garcia invece passa il suo caso su Jeffrey a JJ, ma quest'ultima non riesce a convincere la Barnes. La vice direttrice non intende infatti ascoltare i suoi consigli e per questo decide di agire di nascosto. Reid (Matthew Gray Gubler) viene chiamato all'università, mentre affronta una delle lezioni del suo corso, mentre Rossi (Joe Mantegna) si trova sul set di un film crime ispirato ad uno dei suoi libri. La vecchia squadra si riunisce sotto la guida di Prentiss, che sottolinea a tutti che la loro missione potrebbe mettere a rischio il lavoro di ognuno. Nel frattempo, l'SI brucia in una fornace il cadavere della sua ultima vittima e fa uscire da un grosso baule una nuova ragazza da uccidere. Analizzando una delle foto, Prentiss e Reid trovano un particolare che collega l'SI ad una cantina. Kevin Peck (Casey Thomas Brown) invece intrattiene numerosi ospiti nella sua villa, mentre nei sotterranei si trova la sua ultima vittima. Grazie alle indagini di Garcia, il BAU risale alla presunta prima vittima dell'SI, un caso secretato e gestito all'epoca dalla Barnes. Reid invece intuisce che il killer tiene per sé alcuni frame di foto scattate in sequenza alle sue vittime, per catturare il picco di paura e il momento in cui le emozioni svaniscono dal volto delle ragazze. JJ decide comunque di coinvolgere la Barnes nonostante il rischio, ma la vice direttrice svela che il caso di Tracy Ferguson è stato secretato per evitare lo scandalo al padre. La Barnes solleva inoltre JJ da ogni incarico, ma l'agente continua a seguire il caso. Si scopre inoltre che sulla scena del crimine di Tracy era presente una particolare bottiglia di vino e che il Senatore ha appena denunciato la scomparsa della figlia Jessica Mayhew (Kate Amundsen). Quando il caso viene risolto, la Barnes viene sollevata dall'incarico grazie al Senatore e Prentiss ritorna a capo della squadra, con il reintegro di tutti i profiler.

ANTICIPAZIONI DEL 25 MAGGIO 2018, EPISODIO 17 "DIETRO LA MASCHERA"

La squadra raggiunge una cittadina dell'Oklaoma per indagare su un'aggressione domestica finita con la morte di Mark Wilson. Il caso viene ricondotto ad una serie di reati simili messi in atto in diversi Stati americani, dove le vittime erano padri e mariti del Midwest. L'SI sembra inoltre aver picchiato le vittime con un oggetto trovato nelal casa, prima di tagliare gli angoli della bocca per farli posare con un sorriso macabro. Nell'ultimo caso, il figlio di sette anni di Mark potrebbe aver assistito al delitto, ma ha smesso di parlare a causa del trauma. Rivela infatti che il padre è stato ucciso da un uomo che indossava la maschera di un clown, particolare che mette la squadra sulla pista di chi potrebbe essere affetto dalla coulrofobia. Il BAU crede inoltre che l'SI sapesse della presenza in casa del piccolo Dylan. Per riuscire a scoprire di più sul killer, la squadra dovrà però sperare che il bambino ritorni a parlare.

