Costantino Della Gherardesca difende Barbara D'Urso/ "Messa alla gogna, è solo un capro espiatorio"

Costantino Della Gherardesca difende Barbara D'Urso: il conduttore di Pechino Express si schiera accanto alla collega, messa alla gogna per il Grande Fratello 2018.

25 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Costantino Della Gherardesca e Barbara D'Urso

Costantino Della Gherardesca difende pubblicamente Barbara D’Urso. La conduttrice di canale 5 è finita al centro di un’accesa polemica a causa del Grande Fratello 2018. All’interno della casa di Cinecittà sono accaduti diversi episodi che hanno sollevato la dura reazione dell’opinione pubblica che ha puntato il dito contro la D’Urso. Per Costantino Della Gherardesca, però, il reality condotto da Carmelita non è molto diverso da quello che accade all’interno di altri programmi. In una lettera pubblicata sulle colonne de Il Fatto Quotidiano, il conduttore di Pechino Express, Le spose di Costantino e The voice of Italy 2018, espone i motivi per i quali la D’Urso sarebbe solo un capro espiatorio di quello che accade in tv. I programmi di Barbara D’Urso sono considerati dai più troppo trash. Per Costantino, invece, le trasmissioni della conduttrice hanno solo il merito di fare compagnia agli italiani e, soprattutto, di fare molti meno danni di quanto non facciano, ad esempio, i talk show politici. “Quali terribili conseguenze avranno mai avuto i tuoi programmi sul tanto indifeso paese reale? Al massimo avrai tenuto compagnia a qualche signora mentre girava il sugo. Hanno fatto molti più danni quei giornalisti che si vantano di parlare di cose serie, ma che sono infinitamente più sensazionalisti e attenti allo share di te. Sono loro quelli che hanno riempito la testa del povero Paese reale di false equivalenze", scrive Costantino.

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA DIFENDE BARBARA D’URSO

Barbara D’Urso è una delle poche conduttrici che riesce a portare a casa sempre ottimi risultati, in termini di ascolti, con tutte le trasmissioni. Se Pomeriggio Cinque e Domenica Live si confermano, giorno dopo giorno, programmi leader della loro fascia, la stessa cosa sta accadendo al Grande Fratello 2018 che, pur essendo stato travolto dalle polemiche, ogni settimana, porta a casa ascolti importanti. Per Costantino Della Gherardesca il merito è soprattutto di Barbara D’Urso, capace di subire “un’impietosa gogna mediatica” anche da chi non conduce programmi di cultura. Della Gherardesca si rivolge così a “quelli che definiscono Barbara troppo trash, che l’additano e la criticano continuamente, che la usano come capro espiatorio nella vana speranza di nobilitare il livello dei loro mediocri programmi” ricordando che “nessuno di loro manda in onda dei documentari sulla neuroscienza, né intervista Nobel per la Fisica o premier cinesi”. Insomma, per Costantino Della Gherardesca, la televisione italiana non offre programmi molto diversi da quelli condotto dalla signora D’Urso che, tuttavia, continua ad essere criticata solo per sapere fare il proprio lavoro.

