Cristina Plevani/ "Il Grande Fratello non lo guardo più, c'è solo tanta rabbia"

Cristina Plevani parla del Grande Fratello 2018 confessando di non guardarlo più e svelando i motivi che lo rendono tanto diverso da quello che ha vinto lei.

25 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Cristina Plevani

Cristina Plevani, la prima, storica vincitrice del Grande Fratello, dopo aver guardato le prime tre puntate del Grande Fratello 2018, ha deciso di non guardare più il reality show dopo le prime tre puntate. L’ex gieffina che, dopo aver fatto la commessa è tornata a lavorare come istruttrice di fitness, vede molta differenza tra il suo Grande Fratello e quello che sta andando attualmente in onda. “Ho visto le prime tre puntate e poi non l’ho guardato più. Mi sono rifiutata” – racconta la Plevani a Vanity Fair – “I ragazzi sono dentro a fare un gioco, eppure fra di loro ho visto solo tanta rabbia. Già nella prima settimana, erano tutti lì a criticarsi, andare l’uno contro l’altro, puntare il dito senza confrontarsi”, spiega Cristina che ammette che guardare un reality solo per criticare l’atteggiamento dei concorrenti, a lungo andare stanca. Esattamente come il pubblico, anche Cristina Plevani pensa che non sia possibile fare un paragone tra la sua edizione e tutte quelle che sono venute dopo. Cristina e i suoi compagni d’avventura erano inconsapevoli di quello che sarebbe accaduto mentre oggi, tutti i concorrenti partecipano sperando di ottenere popolarità. “E’ ovvio che la naturalezza di quello che poteva essere GF in origine con gli anni si perde. Oggi uno entra nella Casa già sapendo di essere condizionato”, ha spiegato la Plevani.

CRISTINA PLEVANI E LE STORIE D’AMORE DEL GRANDE FRATELLO

Cristina Plevani non riesce a trovare motivi positivi per guardare il Grande Fratello 2018. L’ex gieffina, infatti, non è riuscita ad appassionarsi neanche alle storie d’amore nate all’interno della casa. A suo dire, infatti, è mancata tutta la fase del corteggiamento che è quella che appassiona di più il pubblico. “Non c’è stato corteggiamento, in una settimana sembravano già fidanzati. Il pubblico, invece, da casa ha bisogno di immedesimarsi, vivere i sentimenti passo per passo. Prenda la storia tra me e Pietro: i telespettatori l’hanno vissuta con noi, con tutte le sue emozioni, i malumori, la sofferenza, la gelosia. Oggi non hanno vissuto niente, non sono stati coinvolti”, ha spiegato la Plevani. Nonostante un cast che ha fatto molto discutere, il Grande Fratello 2018 è comunque un successo. Il merito è anche di Barbara D’Urso che, come sottolinea l’ex gieffina, è una grande professionista: “Lei sa fare bene il suo lavoro: del Grande Fratello è anche autrice e per riuscire a parlarne anche negli altri suoi programmi – Pomeriggio 5, Domenica Live – ha dato a tutti la stessa impronta. Per questo è un’edizione “molto D’Urso”: se non avesse avuto le altre due trasmissioni probabilmente sarebbe stata diversa”, ha concluso la Plevani che ha poi confermato di aver fatto il provino per partecipare all'edizione attualmente in onda, ma di non aver più partecipato perchè la produzione ha poi deciso di non voler più ex concorrenti nella casa.

