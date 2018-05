Detto Fatto, chi sostituisce Caterina Balivo?/ Spuntano i nomi di Laura Chiatti, Elena Santarelli e…

Detto Fatto, chi sostituirà Caterina Balivo? Spuntano fuori i nomi di Laura Chiatti ed Elena Santarelli e Bianca Guaccero; Serena Rossi pare avere detto di no, ecco perché.

25 maggio 2018 Valentina Gambino

Detto Fatto: chi sostituirà Caterina Balivo?

Come ben sappiamo, Detto Fatto cambierà presto conduttrice. Dalla prossima stagione infatti, non sarà più Caterina Balivo alla guida del programma di Rai2 perché, secondo prime indiscrezioni, pare che la presentatrice si sposterà sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Chi prenderà il suo posto? Sono tre i nomi che stanno girando in queste ultime ore: Bianca Guaccero, Laura Chiatti ed Elena Santarelli. Chi sarà la fortunata? Secondo quanto si legge su Blogo, sembra che “il direttore di Rai2 Andrea Fabiano vorrebbe sostituire la Balivo con una figura che vada oltre la tradizionale conduttrice. E, così, i nomi che circolano dalle parti di Viale Mazzini sono quelli (sorprendenti) delle attrici Laura Chiatti e Bianca Guaccero e della showgirl Elena Santarelli”. Tutte e tre in effetti, hanno alla base dei curriculum assolutamente differenti tra loro e chi per un motivo chi per un altro, potrebbero affrontare l’impegno in maniera ottimale. Quello che però accomuna tutte sarebbe l’esordio di una presentazione di un programma tutto loro. La Chiatti poi, arriva dalla recitazione e per lei sarebbe il primo effettivo debutto alla conduzione.

Detto Fatto: chi sostituirà Caterina Balivo?

Durante l’inizio della stagione di Detto Fatto, proprio Caterina Balivo si è dovuta assentare per qualche settimana per via della maternità con la nascita di Cora, la sua seconda figlia. In quella occasione la conduttrice è stata egregiamente sostituita da Serena Rossi, volto molto amato della televisione e del cinema. Da quanto riferisce TVZap però, sembra che la concittadina della Balivo abbia rifiutato la possibilità di sostituirla in toto per dare spazio all’interpretazione di una nuova fiction TV che racconterà la vita di Mia Martini, attualmente in lavorazione. Dopo la bellissima esperienza con “Da qui a un anno” su Real Time, pare inoltre che per lei possano riaprirsi le porte della prima serata. Nel frattempo Caterina Balivo dopo aver lasciato Detto Fatto, potrebbe passare su Rai1 per un progetto interamente studiato su di lei e prodotto da Magnolia sempre nella fascia oraria pomeridiana in stile Ellen Degeneres Show, la trasmissione di Ellen Degeneres. A questo punto, siamo curiosissimi di sapere chi possa prendere il posto della campana tra Laura Chiatti, Bianca Guaccero ed Elena Santarelli.

© Riproduzione Riservata.