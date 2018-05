Elena Santarelli / "Il tumore di mio figlio? Ci hanno consigliato di non nascondere la verità!” (Verissimo)

Elena Santarelli, ospite della nuova puntata di Verissimo con Silvia Toffanin, parla del tumore che sta combattendo suo figlio Giacono di 9 anni e non solo

25 maggio 2018 - agg. 25 maggio 2018, 15.21 Anna Montesano

Elena Santarelli

Elena Santarelli ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, parlerà domani pomeriggio per la prima volta ed in esclusiva, della malattia del figlio Giacomo. A partire dalle 16.10 circa, la bionda showgirl faccia a faccia con l'attento pubblico del programma, racconterà della dura diagnosi ricevuta il 30 novembre del 2017, confessando che questa rappresenta la prova più difficile della sua vita. Lei non si è mai chiesta cose del tipo: "perché proprio a me?" ma di contro, ha accettato di lottare rimboccandosi le maniche. Ormai nella loro casa sono in sei: lei, il marito Bernardo, Giacomo, Greta, il cagnolino Neve e il tumore di suo figlio. Nonostante la tristezza, la Santarelli ha svelato di volere combattere perché è certa di vincere. E se molti definirebbero questa condizione una disgrazia, per lei è solo una opportunità di fare un passaggio nella vita a cui evidentemente erano destinati e magari, alla fine, potrà avere anche i suoi benefici. Elena ha anche raccontato di avere confidato il tutto a Giacomo, in modo estremamente positivo. Il figlio infatti, vedendo la madre allegra di riflesso lo sarà anche lui: "Ci hanno consigliato di non nascondere la verità e di non lasciare irrisolte le sue domande", conclude. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

ELENA SANTARELLI OSPITE A VERISSIMO

Tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, che andrà in onda domani 26 maggio su Canale 5, c'è anche la showgirl Elena Santarelli. Un momento molto complicato per lei e per la sua famiglia in quanto, come lei stessa ha reso noto, suo figlio Giacomo, di 9 anni, sta combattendo la battaglia più importante: quella per la sua vita. «Ormai in casa siamo in sei: io, Bernardo, Giacomo, Greta, il cagnolino Neve e il tumore. - racconta la Santarelli a Silvia Toffanin - Che c’è e lo affrontiamo. È una battaglia che si può assolutamente vincere, ne sono convinta. Le cure di Giacomo non sono ancora terminate ma siamo tutti superpositivi perché stanno andando nel verso in cui dovrebbero andare. Molti definirebbero questa condizione una disgrazia, per me invece non lo è: è un’opportunità di fare questo passaggio della vita, a cui evidentemente eravamo destinati, e magari trarne anche dei benefici».

"NON ABBIAMO NASCOSTO LA MALATTIA A GIACOMO"

Elena Santarelli racconta che al piccolo Giacomo però si è deciso di non nascondere cosa sta accadendo. Il bambino è stato messo al corrente della malattia che sta combattendo e la showgirl spiega a Silvia Toffanin il perché. «Ci hanno consigliato di non nascondere la verità e di non lasciare irrisolte le sue domande. - ammette la Santarelli - Non ho mai trattato mio figlio come un malato e mi piace dirlo alle mamme che ci guardano da casa e che magari stanno vivendo una situazione simile alla nostra. Il racconto della malattia è stato graduale: siamo partiti da una versione più leggera per arrivare poi a una più dettagliata sempre con un linguaggio adeguato a un bambino di quasi 9 anni».

L'ANNUNCIO SUI SOCIAL

Nonostante le tante richieste da parte dei giornali, Elena Santarelli ha deciso di parlare della malattia di Giacomo attraverso i social. «Avevano iniziato a chiamarmi alcune testate giornalistiche perché la notizia iniziava a girare e quindi prima o poi sarebbe uscita, così ho deciso di scriverla io con le mie parole, semplici e di getto. Poi, dai social mi è arrivato molto amore. - è allora per questo che ha preso la sua decisione - Tante mamme che vivono la stessa mia situazione mi hanno scritto e dato coraggio. L’ho fatto anche per far passare un messaggio di aiuto alla ricerca: se le chemio di oggi non sono come quelle di 10 anni fa è solo perché la ricerca è riuscita a fare passi da gigante».

© Riproduzione Riservata.