Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi/ Niente mondanità ma gite al verde: nuova vita per l’ex di Briatore

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi, niente mondanità ma gite al verde e fuori porta: la nuova vita per l’ex di Flavio Briatore ricomincia con l'amore...

25 maggio 2018 Valentina Gambino

Elisabetta Gregoraci torna a sorridere con Francesco Bettuzzi

Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, per Elisabetta Gregoraci voltare pagina è stato probabilmente necessario. La showgirl calabrese in questi ultimi giorni è stata pizzicata tra le pagine del settimanale “Gente” in compagnia di colui che le sta regalando nuova linfa vitale: Francesco Bettuzzi. La loro relazione nel corso degli anni si è trasformata da lavorativa in altro, diventando vero amore in questi ultimi mesi, dopo la separazione ufficiale da Briatore avvenuta nel corso del Natale 2017. Paparazzata in serenità tra le colline parmensi, la bella Eli mostra un sorriso luminoso mentre cammina al fianco del suo nuovo amore. Proprio con lui di recente è anche volata a Parigi ed è stata paparazzata sia a Roma che in Toscana. Le cose tra lei e l’affascinante imprenditore sembrano andare proprio a gonfie vele e l’uomo appare anche poco avvezzo alla mondanità ed amante delle lunghe gite fuori porta totalmente immerse nella natura. Niente vetrine di negozi e passeggiate tra la folla ma lunghe chiacchierate respirando aria buona tra alberi e verde.

Elisabetta Gregoraci fotografata tra le pagine del settimanale “Gente” al fianco di Francesco Bettuzzi, si mostra comodamente vestita shorts sfrangiati, sneakers e felpa corta. La showgirl in quel di Langhirano si gode sole e il verde in compagnia dell'ex pilota di linea diventato imprenditore che mostra muscoli e tatuaggi con un certo orgoglio. Lui è un vero amante dello sport, tra surf, bicicletta e corsa. Francesco inoltre, sembra amare molto anche la musica e con questa avrebbe conquistato il cuore della calabrese dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore. Dopo la passeggiata e le risate sul muretto, il loro giro è proseguito con una fermata alla fontana per dissetarsi. Anche sull’account Instagram di Elisabetta, non mancano le frasi piene di gioia a dimostrazione che il suo cuore sta ricominciando a battere per un altro uomo oltre che per il piccolo Nathan Falco, figlio avuto proprio durante il matrimonio con Briatore.

