ELLEN POMPEO: “DERUBATA A FIRENZE”/ L'attrice scrive al ladro su Instagram ma la prende con ironia

Ellen Pompeo: “Derubata a Firenze”. L'attrice di Grey's Anatomy al ladro: “Se ti avessi preso, non sarebbe finita bene per te. Non dimenticare che ho origini napoletane”

25 maggio 2018 - agg. 25 maggio 2018, 21.32 Silvana Palazzo

Ellen Pompeo in Grey's Anatomy

La tranquilla vacanza in famiglia a Firenze ha visto purtroppo una disavventura per la dottoressa Meredith Grey di Grey's Anatomy. L'attrice Ellen Pompeo, infatti, è stata derubata a Piazza della Signoria. A raccontarlo è stata proprio lei con un post su Instagram che ha raccontato quanto accaduto. Una cosa però ha colpito i tantissimi follower e fan dell'attrice e star di Grey's Anatomy: l'ironia. "Se ti avessi preso non sarebbe finita bene per te - ha scritto nel post direttamente al ladro, in un mix di inglese, spagnolo e italiano - io sono buona e cara ma non dimenticare le mie origini napoletane". La Pompeo ci scherza quasi su, anche perché alla fine tutto si è risolto per il meglio: la borsa è stata ritrovata anche se senza cellulare. Di certo una disavventura che non ha rovinato la sua vacanza. (Aggiornamento di Anna Montesano)

IL MESSAGGIO DELL'ATTRICE AL LADRO

Disavventura a Firenze per Ellen Pompeo, derubata della borsetta mentre passeggiava per le vie del centro. È stata la stessa attrice protagonista della famosissima serie tv “Grey's Anatomy” a raccontare la brutta esperienza vissuta nel capoluogo toscano. Lo ha fatto in un post su Instagram in cui ha provato anche ad esprimersi un po' in italiano. In questi giorni la “Meredith” della serie tv sta soggiornando a Firenze, come dimostra la foto della cattedrale di Santa Maria del Fiore pubblicata sui social ieri. Ma il post pubblicato oggi è di tutt'altro tenore. In foto due poliziotti di spalle, nella didascalia la ricostruzione di quanto accaduto. L'attrice ha colto l'occasione per ringraziare i poliziotti delle volanti e quanti l'hanno aiutata, tra cui i dipendenti di un ristorante del centro di Firenze. «Se ti avessi preso, non sarebbe finita bene per te» è il messaggio rivolto invece a chi le ha rubato la borsa.

ELLEN POMPEO DERUBATA A FIRENZE: IL RACCONTO SU INSTAGRAM

La parte in italiano del racconto di Ellen Pompeo è a tratti incomprensibile. Il suo italiano è tutt'altro che perfetto e la stessa attrice se ne scusa. A quanto pare Pompeo è sicura che il ladro della borsetta (rubata «da sotto il naso») sarà presto arrestato: «Spero che tu stessi sorridendo, perché sarai catturato, visto che sei stato fotografato», ha spiegato l'attrice di “Grey's Anatomy”. Quella che doveva essere una tranquilla vacanza in Italia si è rivelata più movimentata del previsto per l'attrice, che ha speso qualche parola anche per il ladruncolo: «Sono buona e cara ma non dimenticare le mie origini napoletane». Quel che conta è che la disavventura fiorentina sia stata superata. La vacanza a Firenze di Ellen Pompeo arriva comunque a pochi giorni dal termine della quattordicesima stagione della serie tv con un episodio ricco di colpi di scena. La messa in onda italiana è prevista per il prossimo 18 giugno su Fox Life. Clicca qui per visualizzare il post di Ellen Pompeo.

© Riproduzione Riservata.