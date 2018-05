Emma Marrone compie 34 anni/ "Buon compleanno Brown": pioggia di auguri vip sui social

Emma Marrone compie oggi, venerdì 25 maggio, 34 anni: la cantante salentina, attualmente in tour, riceve una pioggia di auguri dai fans e dagli amici vip sui social.

Emma Marrone compie oggi, venerdì 24 maggio, 34 anni. Un traguardo importante per la cantante salentina che è pronta a festeggiare con i fan durante il tour dell’Essere qui, il suo nuovo album. Allo scoccare della mezzanotte, su Instagram, Emma ha pubblicato una foto scrivendo: “34. Ho imparato a fare l’occhiolino. Mi sembra già tantissimo. Tanti auguri a me”, ha scritto la cantante salentina che sta ricevendo tantissimi messaggi dai fan, ma anche dagli amici vip. Oltre agli auguri di Amici, il talent show che, dopo averle regalato la popolarità, continua ad accoglierla, sono arrivati gli auguri di tanti colleghi. Immancabile il messaggio di Alessandra Amoroso: “Ti faccio tanti auguri anche qui vecchietta mia!!!Una foto scattata prima di un tuo concerto e io ovviamente a romperti le scatole. Un abbraccio grande e continua così, ti voglio bene tua Sandrina!”. “E quando a 53, come me, imparerai a suonare L’inno alla gioia con la mano a conchetta sotto l’ascella, allora sì che avrai tutto. Auguri”, scrive Leonaro Pieraccioni. Alla schiera dei fan che stanno inondando d’affetto la Marrone, poi, si sono uniti Bianca Atzei, Valeria Marini, Giorgia, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Paola Turci, Salvatore Esposito e Antonino.

EMMA MARRONE: GLI AUGURI DELLA MANAGER FRANCESCA SAVINI

Emma Marrone festeggerà il suo 34esimo compleanno con tutti i suoi amici in quel di Roma. La cantante salentina tornerà sul palco il 26 maggio ad Acireale. L’Essere Qui Tour sta riscuotendo un grande successo per la gioia della salentina che ha sempre creduto nel suo nuovo progetto discografico. Al suo fianco c’è la manager Francesca Savini con cui è nato un rapporto di grande amicizia. Il braccio destro di Emma, su Instagram, ha così pubblicato una dedica davvero speciale in occasione del suo compleanno. “La forza, l'intelligenza, la bontà, la bellezza, la generosità, la dedizione, la sensisibilità, la schiettezza, la verità, il rispetto, l'altruismo. Questo è ciò che sei ed è bene dirtelo pubblicamente. I difetti te li dico ogni giorno. Sorridi sempre così perché sei bella e abbatti qualsiasi ostacolo. Sei un bene prezioso Emma ed io sono riduttivamente fortunata ed onorata di far parte della tua vita. Ti voglio bene ciusteino, buon compleanno con tutto il cuore. Franci”, si legge sui social.

