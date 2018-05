FABIANA BRITTO/ La Playmate vola in Spagna: “Grazie Italia, è stato bellissimo” (Grande Fratello)

Fabiana Britto, la playmate vola in Spagna dopo aver trascorso un giorno nella casa del Grande Fratello 2018 e ringrazia tutti gli italiani che l'hanno seguita sui social.

25 maggio 2018 Stella Dibenedetto

L’avventura di Fabiana Britto nella casa del Grande Fratello è durata poco più di ventiquattro ore. Tanto è bastato, però, per scatenare l’entusiasmo della playmate brasiliana che, accolta con gioia da tutti i concorrenti, ha superato subito l’imbarazzo e la paura di non sentirsi a suo agio. Lasciata la casa del Grande Fratello senza aver avuto la possibilità di salutare i concorrenti per un impegno di lavoro, Fabiana Britto ha ringraziato tutti quelli che l’hanno seguita pubblicando una serie di video su Instagram Stories. “Sono felicissima per la mia partecipazione. E’ stato tutto bellissimo. Grazie Grande Fratello, se vuoi puoi chiamarmi come ospite” – spiega la playmate che poi continua – “Voglio dire grazie a tutti quelli che mi hanno seguita. Grazie Italia. Sono distrutta, ma sono piena di gioia. Vi invio un grosso bacio”, ha concluso Fabiana da Madrid. La Britto tornerà in Italia sabato e domenica potrebbe essere ospite di Barbara D’Urso nella prossima puntata di Domenica Live.

FABIANA BRITTO OMAGGIA MALGIOGLIO: CRISTIANO LA RINGRAZIA

Fabiana Britto, nella casa del Grande Fratello 2018, ha portato il suo ritmo caliente insegnando agli inquilini più famoso d’Italia una coreografia sulle note dell’ultimo singolo di Cristiano Malgioglio “Danzando”. Con allegria e tantissimo entusiasmo, la playmate ha insegnato i passi della coreografia a tutti i concorrenti che hanno così trascorso dei momenti davvero divertenti. “Quanta carica e energia in un giorno, la bella brasiliana ha portato dentro la casa. Fosse entrata lei ...molte cose non sarebbero successe. Mi ricorda il mio @grandefratellotv. Positiva, allegra gioiosa con il ritmo nel sangue. Vedo che i ragazzi si divertono un mondo. Ed è bellissimo vederli cosi felici”, ha scritto Malgioglio su Instagram.

