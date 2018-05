Fabrizio Corona contro il Corriere/ “L'Italia si indigna per me? Ridicoli e ignoranti, il leone è tornato”

25 maggio 2018 Silvana Palazzo

Fabrizio Corona torna in tv, ma non ha mai smesso di suscitare polemiche. Domani Verissimo manderà in onda l'intervista all'ex paparazzo, il quale ha già pubblicato un video su Instagram che rappresenta una sorta di anticipazione. Il filmato mostra la reazione del pubblico quando Corona entra nello studio di Silvia Toffanin. Uscito da poco al carcere, l'ex fotografo dei vip è stato accolto dagli applausi, quasi fosse un eroe. C'è chi prova a stringergli la mano, chi a strappargli un bacio e c'è addirittura una signora che si inchina al suo passaggio. I commenti al video si dividono tra chi lo esalta e chi invece polemizza. «Anch'io ti batterei le mani...in faccia però» scrive un utente. «Povera Italia» il commento di un altro. La vicenda è stata trattata anche dal Corriere della Sera, che ha condiviso quel video, ma Corona evidentemente non ha preso bene il taglio del pezzo si è scagliato sempre attraverso i social contro il quotidiano. Clicca qui per il video che ha "indignato" secondo il Corriere.

FABRIZIO CORONA CONTRO IL CORRIERE DELLA SERA



«Quasi mezzo milione di like. I consensi toccati con mano. Una sentenza che mi regala voglia di vivere e sete di avercela fatta ancora una volta e che succede? Il Corriere fa un pezzo parlando di un'Italia che si indigna per me!». Così Fabrizio Corona sui social contro l'articolo del Corriere della Sera che ha analizzato le reazioni suscitate dal video pubblicato dall'ex paparazzo, il quale ha voluto condividere l'accoglienza ricevuta durante la registrazione della sua intervista a Verissimo. «I leoni scappano quando potrebbero affrontare il leone che non è più in cella» aggiunge. Poi minaccia: «Farò i nomi di tutti». E riparte all'attacco: «Ridicoli. Domani a Verissimo ascoltate bene il peso delle mie parole. Parole di giustizia che mi rendono giustizia. Ignoranti». Intanto cresce la curiosità per i contenuti dell'intervista: Fabrizio Corona da Silvia Toffanin ha parlato di Nina Moric e il figlio Carlos, di Silvia Provvedi e Belen Rodriguez, del padre Vittorio e dei suoi problemi giudiziari. Clicca qui per vedere il post di Fabrizio Corona.

