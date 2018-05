Fabrizio Corona e Silvia Provvedi / "L'ho delusa ma la amo ancora e voglio riconquistarla" e su Belen...

Fabrizio Corona, intervistato da Silvia Toffanin per Verissimo, parla della crisi con Silvia Provvedi e ammette: "Mai provato un amore così, voglio riconquistarla"

25 maggio 2018

Fabrizio Corona è un fiume in piena. Silvia Toffanin lo ha intervistato in occasione della nuova registrazione di Verissimo, che vedremo in onda domani su Canale 5. L'ex re dei paparazzi ha affrontato tanti argomenti, uno tra i più importanti è però stato l'amore per Silvia Provvedi. “È bella come il sole. Ho avuto moltissime donne, ma solo tre fidanzate. - ha ammesso Corona - Quello che provo per Silvia non l’ho mai provato in vita mia e non riesco a descriverlo". Fabrizio ancora racconta il momento molto particolare vissuto con lei: "È una donna speciale. Quello che lei ha fatto per me è indescrivibile. Ho affidato tutto quello che avevo a lei: commercialisti, casa, soldi, avvocati. Non mi ha mai fatto mancare nulla in carcere. Non ha mai saltato un colloquio e mi ha scritto 4 lettere a settimana. La mia cella era tappezzata di sue foto. Tutto il mondo era cancellato, avevo solo lei. Lei ha vissuto la stessa carcerazione che ho vissuto io”.

PRONTO A RICONQUISTARE SILVIA PROVVEDI, E SU BELEN...

Fabrizio Corona però parla anche di quella che è la crisi che ora sta vivendo il suo rapporto con Silvia Provvedi. “Non la considero una storia finita o in pausa. Un amore così non la puoi far finire. - e ammette di aver fatto in questa storia tanti errori - Ho le mie colpe. In carcere prendevo una marea di psicofarmaci. Uscito ho smesso. Ma per un mese e mezzo sono stato per aria. Non stavo bene, ero un pazzo. Sono ancora innamorato di lei. Lei si aspettava grandi cose e io l’ho delusa. E quando succede, un po’ ci si disinnamora e un po’ si perde la stima. Sto cercando di riconquistarla, per lei nutro sentimenti veri”. Fabrizio è pronto a riconquistare Silvia, ma nel corso dell'intervista a Verissimo ammette che c'è un altro rapporto molto importante: quello con Belen Rodriguez. ”Tra le storie passate, quella con Belen è la storia più importante della mia vita. Più di un matrimonio, più di Nina. - e prosegue - Ora non la vedo più e non la sento più ma ci legherà sempre un grande affetto. Ci siamo incontrati di recente e l’ho trovata molto maturata: penso che oggi sia una delle ragazze con più valori e con il più forte senso della famiglia che io conosca."

