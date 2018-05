Francesco Monte ed Elena Morali, flirt in corso?/ La reazione di Paola Di Benedetto

Flirt in corso tra Francesco Monte ed Elena Morali? Secondo il settimanale Spy, i due sarebbero sempre più vicini: la reazione di Paola Di Benedetto non si fa attendere.

25 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Francesco Monte ed Elena Morali

Flirt in corso tra Francesco Monte ed Elena Morali? A sganciare la bomba è il settimanale Spy secondo cui l’ex tronista e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018 sarebbero sempre più vicini. Elena, infatti, avrebbe partecipato alle due feste di compleanno che Monte ha organizzato per festeggiare i suoi anni a Milano e a Taranto. Entrambi sono ufficialmente single. Francesco Monte ha infatti lasciato Paola Di Benedetto mentre Elena Morali ha detto addio al fidanzato storico Scintilla. Il nome della Morali è stato anche affiancato a quello di Marco Ferri con cui sarebbe nato un bel rapporto sull’Isola. Di fronte ai numerosi rumors sulla sua vita privata, la Morali che, finora, ha sempre negato il flirt con Marco Ferri parlando di una semplice amicizia, in merito al gossip che la vorrebbe vicino a Francesco Monte, su Instagram Stories, ha scritto: “Esiste anche solo amicizia tra uomo e donna”. Cosa c’è, dunque, di vero? Tra Elena Morali e Francesco Monte c’è davvero una semplice amicizia? La risposta arriva dalla presunta reazione di Paola Di Benedetto.

FRANCESCO MONTE ED ELENA MORALI VICINI: LA REAZIONE DI PAOLA DI BENEDETTO

Sull’Isola dei Famosi, tra Elena Morali e Paola Di Benedetto è nato un rapporto d’amicizia, ma stando a quanto scrive il settimanale Spy, nell’ultimo periodo, le due non sarebbero in buoni rapporti. Inoltre, dopo la diffusione della notizia, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, su Instagram, ha postato un selfie scrivendo: “no comment”. Due parole emblematiche in un momento particolare della sua vita. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, la Di Benedetto aveva raccontato di sentire molto la mancanza di Francesco Monte che, invece, resta in silenzio non volendo alimentare il gossip sulla sua vita privata. L’ex tronista, però, nel parlare della rottura da Paola, ha ricordato il dolore provato per la fine della sua storia con Cecilia Rodriguez. Con Paola non è riuscito a voltare pagina, ma ora spunta il nome di Elena Morali. Il gossip si rivelerà vero o sarà l’ennesima indiscrezione senza conferma?

