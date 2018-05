GIUBBE ROSSE/ Su Rete 4 il film con Gary Cooper (oggi, 4 maggio 2018)

Giubbe rosse, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 25 maggio 2018. Nel cast: Gary Cooper, Madeleine Carroll e Paulette Goddard, alla regia Cecil B. DeMille. Il dettaglio.

25 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GARY COOPER

Il film Giubbe rosse va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 25 maggio 2018, alle ore 16.40. Una pellicola western dal titolo originale North West Mounted Police che è stata realizzata nel 1940 dalla casa cinematografica Paramount Pictures per la regia di Cecil B. DeMille, un cineasta che nella propria straordinaria carriera ha vinto ben tre Premi Oscar grazie a capolavori come Il più grande spettacolo del mondo. La sua regia è stata supportata da Arthur Rosson e Eric Stacey per un soggetto che è stato tratto dal romanzo The Royal Canadian Mounted Police scritto da Fetherstonhaugh mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Jesse Lasky Jr., Alan Le May e C. Gardner Sullivan. Nel cast grandi nomi del cinema di quel periodo come Gary Cooper, Madeleine Carroll, Paulette Goddard, Preston Foster e Robert Preston. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GIUBBE ROSSE, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nell’anno 1880 in Canada, in una fetta di territorio sul confine con gli Stati Uniti in cui sono ancora piuttosto attuali alcune questioni indipendentiste. Questioni che riguardano alcune popolazioni indigene che ovviamente vogliono continuare a vivere con la massima libertà ed indipendenza nella terra che li ha visti nascere e che nei secoli precedenti è stato teatro della proliferazione della propria famiglia. Allo stato attuale della cose alcuni meticci sono costretti a fare i conti con una serie di restrizioni imposte dal nascente Governo canadese che non permettono loro di avere una vita come l’avevano in passato. Questo ha fatto dilagare un malcontento piuttosto diffuso che è di fatto in attesa di una classica scintilla che possa far innescare una possibile e drammatica rivoluzione. La scintilla in effetti si palesa con l’arrivo dal lontano Texas di un pistolero di nome Jacques Corbeau, che ha avuto un passato piuttosto difficile che lo ha visto finire in prigione in quanto responsabile di un assassinio. Corbeau è stato condannato a morte ma grazie alla propria scaltrezza ed abilità è riuscito ad evader dalla prigione presso la quale era stato rinchiuso dando così avvio ad una lunga fuga per arrivare in Canada. Qui, come suo uso e costume, proprio non riesce a stare lontano dai guai mettendo sia alla guida dei meticci per una rivoluzione che lo vedrà contrapposto alle potenti Giubbe Rosse, le guardie a cavallo della polizia inglese. Sarà una dura battaglia che vedrà i meticci e lo stesso Corbeau ottenere il prezioso appoggio strategico dai pellirosse. Il tutto avverrà nel mezzo di questioni amorose tra alcuni dei protagonisti di questo appassionante film western.

