GREEN ZONE/ Su Iris il film con Matt Damon (oggi, 25 maggio 2018)

Green Zone, il film thriller in onda su Iris oggi, venerdì 25 maggio 2018. Nel cast: Matt Damon, Greg kinnear e Jason Isaacs, alla regia Paul Greengrass. Il dettaglio della trama.

25 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST MATT DAMON

Il film Green Zone va in onda su Iris oggi, venerdì 25 maggio 2018, alle ore 23.45. Una pellicola che è stata interpretata nel 2010 da Matt Damon e Greg kinnear, alla regia troviamo Paul Greengrass, lo stesso regista che ha portato al successo film come The Bourne ultimatum - Il ritorno dello sciacallo. In quest'ultimo film Paul Greengrass è tornato a collaborare con Matt Demon, che ha vestito i panni del protagonista. Paul Greengrass non si è limitato a dirigere la pellicola ma anche prodotto il film assieme a Tim Bevan ed Eric Fellner. La trama di Green Zone prende interamente ispirazione dall'opera romanzata scritta da Rayv Chandrasekaren. Oltre a Matt Damon nel cast di Green Zone spicca anche il nome di Jason Isaacs, attore americano apparso in film come Armageddon Giudizio finale, Black Hawk Down e Harry Potter e la camera dei segreti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GREEN ZONE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Saddam Hussain è stato costretto ad abbandonare la guida dell'Iraq dopo la fine del conflitto che ha visto soccombere il suo regime. Intanto il governo americano è più che mai deciso ad invadere i territori iracheni con la speranza di rinvenire gli armamenti in possesso di Hussain e scongiurare possibili attacchi. L'agente Roy Miller ha il compito di guidare il team di forze speciali proprio con l'obiettivo si scovare il nascondiglio delle armi di distruzione. Tuttavia, a distanza di mesi dall'inizio delle operazioni, gli armamenti sembrano solo un lontano miraggio. Miller inizia a nutrire seri dubbi sulla missione e suoi superiori. I suoi sospetti vengono presto confermati dall'agente Brown, convinto che il governo americano abbia messo in piedi una messa in scena e che in Iraq non sia stata nascosta nessuna arma di distruzione di massa.

