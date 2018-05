Giglia Marra su Claudia Gerini / La fidanzata di Federico Zampaglione: "Io e la sua ex siamo amiche"

Giglia Marra su Claudia Gerini, la fidanzata di Federico Zampaglione svela di essere amica della sua ex e di avere uno buon rapporto con la figlia che il suo compagno ha con l'attrice.

25 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Giglia Marra ha preso il posto di Claudia Gerini al fianco di Federico Zampaglione, ma tra le due donne non c'è mai stato astio né competizione. E' la stessa Giglia Marra a sottolineare che le due sono amiche: "Io e Claudia Gerini siamo amiche. La figlia che ha con Federico Zampaglione è splendida e le voglio bene". La ragazza ha sottolineato poi che il matrimonio con l'artista non è imminente almeno per ora. Come riportato dal Corriere della Sera l'attrice poi ha spiegato alcuni particolari: "Sono molto legata alle tradizioni. Per fare un esempio la cucina è il mio regno, adoro cucinare. Con mia madre ci scambiamo ricette al telefono e Federico Zampaglione deve solo accomodarsi a tavola quando è pronto. Lascia briciole in giro per casa, magari quando ho finito di pulire e mi innervosisco. Ma poi canta e mi passa tutto". Una splendida storia d'amore che ha vissuto un percorso di crescita molto importante negli ultimi mesi.

CHI È GIGLIA MARRA?

Giglia Marra è da un po' di tempo la nuova compagna di Federico Zampaglione leader dei Tiromancino e regista di successo. La ragazza ha 36 anni ed è pugliese, appena raggiunta la maggiore età la ragazza si è trasferita a Roma per studiare recitazione e si è laureata in cinema all'Università La Sapienza di Roma. Inoltre si è diplomata anche all'Accademia di Beatrice Bracco dove ha imparato il mestiere da attrice. Dopo una lunga gavetta è riuscita ad arrivare in televisione dove ha avuto ruoli anche abbastanza importanti in serie televisive come Vivere, Distretto di Polizia 8, Ris e Squadra Antimafia. Giovane e frizzante ha dimostrato di essere una ragazza con grande grinta e carattere, sarà importante vedere nell'arco di un po' di tempo come si potrebbe comportare anche se dovessero arrivare proposte importanti al cinema. Sarebbe anche interessante vederla recitare magari in un nuovo film di Federico Zampaglione.

