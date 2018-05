Giorgio Manetti lascia Uomini e Donne/ L'annuncio nella nuova registrazione del trono over

Giorgio Manetti lascia Uomini e Donne: il cavaliere lo annuncia nella nuova registrazione del trono over. Nella prossima stagione, il Gabbiano non sarà più presente.

25 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Giorgio Manetti

Giorgio Manetti lascia Uomini e Donne. Lo storico cavaliere del trono over, nel corso dell’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi, ha annunciato che quella che volge al termine è la sua ultima stagione. A svelarlo è una talpa de Il vicolo delle news che ha riportato quanto accaduto in studio. Giorgio Manetti, nel corso della registrazione, è tornato a ballare con Gemma Galgani. Il gesto del cavaliere ha scatenato nuovamente polemiche e critiche da parte degli opinionisti e degli protagonisti della trasmissione al punto che il Manetti si è giustificato affermando di voler chiudere in bellezza la sua avventura in tv come cavaliere perché il prossimo anno non ci sarà. Una dichiarazione che ha spiazzato tutti e che arriva al termine di un periodo in cui le polemiche e le critiche nei confronti del Manetti non sono mancate. Gianni Sperti, in particolare, ha sempre messo in dubbio Giorgio, accusandolo di non essere in cerca d’amore e di non credere alla sua amicizia con Anna Tedesco che, a sua volta, ha già lasciato il programma. Fortemente criticato anche dal pubblico, il Manetti ha così deciso di tornare alla sua vita di sempre rinunciando al trono over.

GIORGIO MANETTI: ADDIO A GEMMA GALGANI

Dalla prima volta in cui ha messo piede nello studio del trono over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti ha sempre diviso il pubblico. Il cavaliere, amante della libertà e dell’indipendenza, non è mai stato sposato e, all’interno della trasmissione, è riuscito a portare avanti solo la relazione con Gemma Galgani, durata otto mesi. Chiusa quella storia, il Manetti ha conosciuto e frequentato tantissime donne senza, tuttavia, riuscire a portare avanti una vera storia. Nell’ultimo periodo si è spesso parlato di un clamoroso ritorno di fiamma con la Galgani che non ha mai davvero dimenticato il gabbiano George, ma i rumors non hanno mai trovato conferma. Non essendo riuscito a trovare il vero amore e, stanco delle critiche che riceve in studio e sui social, il Manetti ha deciso di congedarsi da tutti. Quelle che andranno in onda la prossima settimana, dunque, saranno le ultime puntate di Giorgio.

