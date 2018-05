Grande Fratello 2018 / Danilo Aquino attacca Veronica: "Mi da fastidio, non la capisco", e su Filippo...

Grande Fratello 2018, è ormai incrinata l'amicizia tra Danilo Aquino e Filippo Contri. Il romano attacca anche Veronica Satti per i suoi comportamenti

25 maggio 2018 Anna Montesano

Ancora malumori nella Casa del Grande Fratello. Continua ad essere Danilo Aquino il protagonista di alcuni battibecchi nella Casa. Non c'è ancora stata la riappacificazione con Filippo che, dopo aver scoperto le parole da lui dette all'amica Lucia Orlando sul loro rapporto, si è allontanato da lui. La loro amicizia è ormai incrinata, ma Danilo sottolinea che "Io non ce l'ho con lui, lui chiaramente è deluso e ci può stare". Il romano vorrebbe che i rapporti con Filippo tornassero almeno cordiali, ma quest'ultimo è davvero deluso dall'amico e ha avuto nei suoi riguardi uno sfogo molto forte. "Per me ieri sei stato uno str**zo. Sono rimasto deluso. Ho fatto tanto per te e ora non lo farei più." è sbottato Filippo. "Hai sbagliato tantissime valutazione. Col senno di poi è finito tutto. Ho visto la tua scelta come un tradimento. Una persona come te che millanta di fare attenzione a tante cose, ieri non lo ha fatto."

DANILO DELUSO DA VERONICA: LO SFOGO

E se il rapporto con Filippo Contri è davvero agli sgoccioli, Danilo Aquino si dice deluso anche dagli atteggiamenti che sta avendo Veronica Satti nei suoi riguardi. Così, parlando con Lucia, le confessa se sue sensazioni: "Mi dispiace di come vanno le cose con Veronica però io davvero non la capisco. Lei mi ha detto 'Non ti pensare che sono stupida e non capisco' ma io mica ho mai pensato che lo è, anche perché la conosco da due giorni, anzi. Io ho stima di lei però certe volte fa certe cose mi fanno proprio inca**à. Mi da fastidio. Però so che è una brava ragazza, anzi, gliel'ho detto 'Qua hai fatto un percorso secondo me molto intenso". Magari io eccedo nel dire che ho valori però lei eccede nel dire che è una ragazza sensibile".

