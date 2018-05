Harry e Chelsy Davy/ "Prima delle nozze con Meghan Markle una telefonata con l'ex": scoop sul principe!

Harry e Chelsy Davy, un amico dell'ex del principe racconta a Vanity Fair: "Prima delle nozze con Meghan Markle i due si sono sentiti in una lunga telefonata"

25 maggio 2018 Anna Montesano

Harry e Chelsy Davy

È passata ormai quasi una settimana da Royal Wedding del princvipe Harry con la bellissima Meghan Markle, ma il gossip sui novelli sposi continua. In particolare, nell'occhio del ciclone torna proprio Harry che, una settimana dalle nozze, pare si sia reso protagonista di una 'scottante' telefonata. Il principe avrebbe fatto una lunga chiacchierata con la storia ex fidanzata Chelsy Davy, sua compagna dal 2004 al 2009. Di preciso, un amico di Chelsy ha raccontato a Vanity Fair che: "Era la loro ultima chiamata, una chiamata di separazione in cui entrambi hanno riconosciuto che Harry stava andando avanti. Chelsy era piuttosto emozionata per tutto questo, era in lacrime e non voleva andare al matrimonio per questo. Ma alla fine è andata perchè l'aveva promesso ad Harry”.

Chelsy Devy commossa alle nozze di Harry

Una telefonata molto emozionante quella tra il principe Harry e la sua ex fidanzata, così commovente che Chelsy Devy avrebbe addirittura pensato di non presentarsi alla celebrazione delle nozze. Poi però avrebbe cambiato idea per mantenere la promessa fatta al suo ex, anche se non era nella ristetta lista degli invitati per il party serale Frogmore House, dal quale è rimasta fuori pure Cressida Bonas, altra ex di Harry. E proprio la sua espressione nel corso delle nozze è diventata sul web virale. Chissà però se la bella Meghan Markle sapesse già della telefonata del suo futuro marito alla storica ex. In molti si chiedono, infatti, quale sia stata la sua reazione in merito... Una cosa è certa: Meghan può stare tranquilla perché Harry ha occhi soltanto per lei.

© Riproduzione Riservata.