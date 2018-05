Harvey Weinstein verso l'arresto/ L'accusa è stupro: si consegnerà spontaneamente nelle prossime ore

E' il giorno dell'arresto di Harvey Weinstein: il famoso produttore, accusato di stupro, nelle prossime ore si consegnerà spontaneamente per evitare le manette.

25 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Harvey Weinstein

Harvey Weinstein, il famoso produttore di Hollywood, accusato di molestie sessuali da più di 70 attrici che hanno reso pubblico il caso attraverso le testimonianze pubblicate su New Yorker e New York Times, dovrebbe consegnarsi alle autorità giudiziarie spontaneamente nelle prossime ore per evitare le manette. Per Weinstein l’arresto è ormai alle porte per due casi sui quali sta indagando la magistratura di New York. La prima denuncia che ha fatto partire l'inchiesta è quella dell’attrice Laura Evans che ha raccontato di essere stata costretta, nel 2014, ad un rapporto orale durante un provino. La seconda denuncia è per stupro dell’attrice Paz de la Huerta da cui dovrebbe partire l’incriminazione contro quello che, fino a qualche mese fa, era considerato il produttore più famoso di Hollywood. Secondo quanto scrive Vanity Fair, la Procura di New York avrebbe diramato un ordine di cattura contro Weinstein che, per evitare di finire su tutti i giornali con le manette, d’accordo con il suo legale, l’avvocato Benjamin Brafman, avrebbe deciso di consegnarsi.

WEINSTEIN VERSO L’ARRESTO: LA REAZIONE DELLE ATTRICI

stando a quanto riporta la Cnn, le accuse nei confronti di Harvey Weinstein potrebbero essere stupro di primo e terzo grado e atti sessuali gravi. Il movimento #Metoo, nato per difendere le donne dopo lo scandalo delle molestie, ha commentato la notizia dell’ormai imminente arresto del produttore, con gioia. L’attrice Rose McGowan che è stata una delle prime accusatrici di Weinstein e che ha indotto coraggio anche ad altre colleghe che hanno poi raccontato la propria esperienza, ultima Gwyneth Paltrow, ha scritto: “Io e molte altre delle sopravvissute abbiamo avuto la speranza da sempre che il nostro stupratore potesse essere perseguito dalla legge. Vent’anni fa ho giurato che avrei aggiustato questa stortura. Oggi siamo un passo più vicine alla giustizia”. Oltre a dover rispondere di fronte alla Procura di New York, Weinstein potrebbe presto essere perseguito anche a Los Angeles e Londra dove sono state presentate ulteriori denunce.

