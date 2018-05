ILONA STALLER/ CICCIOLINA ACCUSA I REALITY: "Non mi invitano per il mio passato, mica vado a fare scene hot"

Ilona Staller, conosciuta come Cicciolina, accusa i reality che non le danno spazio nel loro cast: quali i veri motivi di questo continuo rifiuto della televisione?

25 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Ilona Staller

Il nome di Ilona Staller viene puntualmente associato al cast dei protagonisti dei reality in partenza su Canale 5, eppure alla fine l'ex pornostar viene esclusa dalla scelta definitiva. Cicciolina, intervistata dalla rivista Nuovo, si sfoga in merito a questo comportamento tenuto nei suoi confronti e da attribuire, secondo lei, al suo passato. L'ex attrice, che ha lasciato il mondo del porno nel 1988, ritiene che ci sia qualcosa di poco chiaro dietro alla sua assenza da tali programmi: "C'è qualcosa che non permette la mia presenza, forse ci sono ragioni politiche. Ci sono quelli che vanno a letto per fare carriera, poi ci sono i ruffiani e anche tanti che sono raccomandati". Una frecciatina rivolta soprattutto a chi crede che lei continuerebbe a vestire i panni della porno diva: "Mica vado lì a fare scene hot. E poi non capisco: dà scandalo il mio passato da pornostar e non Rocco Siffredi all'Isola dei Famosi, anche se lui continua a girare film a luci rossi?"

IL PESO DEL SUO PASSATO

Ilona Staller si sfoga nelle pagine del settimanale Nuovo, esprimendo la sua delusione per non essere scelta per il cast dei reality italiani. In passato, invece, ha fatto parte di un programma ungherese: "Io sono popolare in tutto il mondo, mentre l'Italia finge che io non ci sia. Ho fatto un reality ungherese molto più tosto dell'Isola. Perché loro mi chiamano e in Italia, dove sono molto amata e abito da tanti anni, pare che non esista?" Il suo passato da pornostar, precisa, è archiviato da tempo e anche se fosse, altri suoi ex colleghi si sono visti nel cast e non hanno dato scandalo. Impossibile quindi non chiedersi il motivo: "Quanti dirigenti del piccolo schermo vanno coi travestiti o fanno uso di cocaina? Quindi se le cose si fanno di nascosto va bene? E io sarei un problema perché ho un passato da pornostar? Io ho una vita del tutto normale". Parole che appaiono come una vera chiamata per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 2, in partenza a fine estate...

