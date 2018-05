IO SONO VENDETTA/ Sul 20 il film con John Travolta (oggi, 25 maggio 2018)

Io sono vendetta, il film in onda su Canale 20 oggi, venerdì 25 maggio 2018. Nel cast: John Travolta e Sam Trammell, alla regia Chuck Russell. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

25 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su 20

NEL CAST JOHN TRAVOLTA CON SAM TRAMMELL

Il film Io sono vendetta va in onda su Canale 20 oggi, venerdì 25 maggio 2018, alle ore 23.40. Tra i protagonisti di Io sono vendetta, spicca uno degli attori americani più amati di tutti i tempi. Stiamo parlando di John Travolta, che nella pellicola diretta da Chuck Russell interpreta il personaggio di Stanley Hill. John Travolta, reso celebre da pellicola come Greese e Pulp fiction, nel 2018 tornerà al cinema come protagonista del film Gotti, con la regia di Kevin Connelly. Accanto a John Travolta troviamo anche un altro interprete di rilievo come Sam Trammell, noto per la sua apparizione nella serie tv True Blood, in cui ha vestito i panni del personaggio di Sam Merlotte per ben ottanta episodi. Nel 2016, oltre ad aver preso parte all riprese di io sono vendetta, è apparso anche nel film Imperium. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IO SONO VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM ACTION

La moglie di Stanley Hill, un tempo membro della CIA, viene ritrovata morta in un parcheggio, probabilmente vittima di una tentata rapina. Fin dal primo momento, però, Stanley comprende che qualcosa non quadra e che dietro la morte della donna si nasconde un'amara verità. Convinto che gli inquirenti non riusciranno a scovare il vero colpevole dell'omicidio, Stanely decide di scendere in campo in prima persona per fare giustizia una volta e per tutte. Ben presto i sospetti di Stanely si rivelano più che fondati. Sua moglie sarebbe stata uccisa per via di un segreto legato alla carriera del governatore per il quale lavorava. L'uomo riesce a catturare l'assassino ma viene arrestato dalla polizia. Con grande destrezza, però, fugge via dal carcere facendo perdere per sempre le sue tracce.

