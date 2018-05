Il caso di Francavilla/ Tra Fausto Filippone e Marina Angrilli cosa è successo? (Quarto Grado)

Il caso di Francavilla, cosa è successo tra Fausto Filippone e Marina Angrilli? Una famiglia all'apparenza tranquilla, ma un epilogo davvero da brividi dietro. (Quarto Grado)

Il caso di Francavilla, Quarto Grado

Il caso di Fausto Filippone, tristemente noto per la tragedia di Francavilla, continua a far discutere stampa e cittadini italiani. Le prime indiscrezioni emerse in queste ore, a breve distanza dal folle gesto dell'ingegnere 49enne, accendono le luci sul suo piano criminale. Appare chiaro che il progetto di uccidere la moglie Marina Angrilli, la figlia Ludovica di appena 10 anni, ed infine se stesso, è stato ideato diversi giorni prima. Qualcosa però è andato storto nei piani di Filippone, che ha esitato alla fine prima di uccidersi, intrecciando con Polizia e psichiatra una trattativa durata sette ore. Il caso di Francavilla verrà approfondito nella puntata di Quarto Grado di oggi, venerdì 25 maggio 2018, ripercorrendo i suoi punti salienti. Non è da escludere che in realtà Fausto Filippone avesse già pensato a come uccidere l'intera famiglia e persino se stesso diversi mesi prima. Come sottolinea Il Messaggero, pochi mesi prima della tragedia il manager aveva richiesto di poter ottenere il porto d'armi per il tiro a volo, ma il suo rilascio non era certo. Senza considerare i tempi che avrebbe dovuto aspettare prima di entrare in possesso dell'arma.

FAUSTO FILIPPONE E MARINA ANGRILLI, UNA FAMIGLIA MODELLO?

Dall'esterno descritta come una famiglia modello, Fausto Filippone e Marina Angrilli nascondevano forse fra le mura di casa un'inquietudine che verrà chiarita dall'inchiesta degli inquirenti. La trappola messa in atto dal manager è stata duplice quel fatidico martedì di questa settimana. Da un lato avrebbe attirato infatti la moglie Marina con la scusa di accompagnarla per comprare una lavatrice. La coppia si sarebbe quindi spostata da Pescara alla casa di Chieti che usava affittare agli studenti. E poco dopo l'avrebbe gettata dal balcone, come dimostra una scaletta ritrovata sul posto e compatibile per la Squadra Mobile di Chieti con la traiettoria della caduta della donna. Quindi si sarebbe recato a Pescara dalla figlia e l'avrebbe convinta a seguirlo lungo la A14 con la scusa di farle una sorpresa, come rivela giallo. Forse sedata, la bambina è stata gettata nel vuoto senza opporsi. Filippone ha inoltre raggiunto la figlia subito dopo l'intervento dei soccorsi sulla prima scena del crimine, quando Marina è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Con il dubbio iniziale che potesse trattarsi di un suicidio, l'autopsia effettuata dal medico legale Cristian D'Ovidio, riferisce Il Messaggero, ha escluso qualsiasi ipotesi ad eccezione dell'omicidio. Poteva essere fermato? E' questo che si chiede l'opinione pubblica ed il cognato di Filippone, che all'arrivo delle autorità ha fornito generalità false ed è riuscito ad allontanarsi senza che nessuno sospettasse del suo coinvolgimento nella caduta della moglie. La sorella del manager, Antonella, aveva già avuto delle prime avvisaglie da tempo. Chiedeva spesso al 49enne il motivo della sua tristezza. Un dolore dovuto alla morte della madre, avvenuta oltre un anno prima della tragedia di Francavilla.

© Riproduzione Riservata.