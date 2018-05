LE VERITÀ NASCOSTE/ Al via la fiction spagnola con Elena Rivera. Anticipazioni del 25 maggio 2018

Le verità nascoste, anticipazioni del 25 maggio 2018, in prima Tv su Canale 5. Paula ritorna a casa dopo otto anni dal suo rapimento: è davvero chi dice di essere?

Le verità nascoste, in prima Tv assoluta su Canale 5

LE VERITA' NASCOSTE, LA FICTION

Al via Le verità nascoste, la fiction spagnola in prima Tv assoluta che verrà trasmessa oggi, venerdì 25 maggio 2018, su Canale 5. La messa in onda dell'emittente ammiraglia della rete del Biscione è prevista in contemporanea con Telecinco, per un sodalizio che ancora una volta unisce Italia e Spagna. Cinque puntate per una produzione di Plano a Plano per Mediaset, con al centro un drama pieno di colpi di scena e suspense. Alla guida del cast troviamo Elena Rivera che interpreterà Paula Garcia, al fianco di Jon Kortajarena nei panni di Marcos Equia e Jose Luis Perez nel ruolo di Lalo Ruiz. Paula è infatti una ragazza che ritorna fra amici e parenti a distanza di otto anni dal suo rapimento, che conserva ancora dei misteri da scoprire. Anche se saranno in tanti a voler sapere che cosa sia accaduto quel giorno e come abbia vissuto nell'arco di tempo in cui è stata lontana da casa, la ragazza deciderà di condividere la propria esperienza solo con il poliziotto Marcos, che ha l'ambizione e il fascino giusto per scuotere l'animo della 17enne. I genitori sono convinti di aver potuto riabbracciare la figlia che credevano ormai perduta: Paula è davvero chi dice di essere? I dubbi continuano ad affollare la mente di Lalo, il giornalista che ha seguito il caso di rapimento e che continua a credere ci sia un giallo da risolvere. Sicuro che in realtà la protagonista stia mentendo, è deciso a scoprire la verità sul suo conto.



Il mix di mistero e supense promette di rendere Le verità nascoste uno dei prodotti di punta di questa stagione televisiva di Canale 5. Dal titolo originale La verdad, lo show si dividerà attorno al segreto di Paula e della famiglia, composta da ricchi banchieri del Nord della Spagna. Sono tante le premesse per credere che gli ascolti potrebbero essere soddisfacenti, a partire dall'interesse dimostrato dai telespettatori italiani per altri prodotti spagnoli diventati di punta nel nostro Paese, come la soap opera Il Segreto. Lo dimostra del resto la volontà di comporre un cast che punta all'internazionalità, grazie anche alla presenza dell'attore Jon Mortajarena. L'artista 33enne ha infatti partecipato alla serie Tv cult Quantico, dove ha lavorato al fianco della protagonista Piryanka Chopra nelle vesti del detective Cordova. Nel curriculum del modello figura inoltre un nome rinomato a livello mondiale: ha lavorato molteplici volte con Madonna, figurando in alcuni dei suoi ben noti videoclip.

ANTICIPAZIONI DEL 25 MAGGIO 2018, EPISODIO 1

Quando la bambina di otto anni, Paula Garcia, scompare misteriosamente dalla sua città, la famiglia decide di investire i propri soldi per ingaggiare dei detective privati che possano ritrovarla. I tentativi degli investigatori cadono tuttavia nel vuoto ed anche se i familiari non rinunceranno mai alla speranza di poter rivedere la bambina, dovranno fare conto con la sua dolorosa assenza. Otto anni più tardi, in città ritorna Paula, ormai diciassettenne. La ragazza afferma di essere riuscita a liberarsi dal suo sequestratore e decide di parlare solo con Marcos, a cui rivela ogni particolare dal primo all'ultimo. Chiede inoltre al giovane poliziotto di poter avere il suo aiuto per incastrare i suoi rapitori. Marcos non può che sentire un forte feeling per la ragazza, che intanto gli rivela di essere rimasta vittima della tratta delle bianche. Alcuni dettagli risultano tuttavia improbabili, senza considerare che la 17enne cambia spesso versione nel corso del racconto. Il tutto non fa che mettere in dubbio che stia dicendo la verità, soprattutto agli occhi del giornalista che all'epoca della sua scomparsa è stato accusato dal padre di Paula di averla uccisa. La ragazza dovrà fare i conti inoltre con una realtà familiare molto diversa. Sia i genitori che il fratello devono di nuovo abituarsi alla sua presenza in casa, senza considerare le pressioni dall'esterno dovute alle insistenze dei media.

