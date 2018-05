La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 25 maggio: Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli in onda in estate

Il gran finale di edizione si avvicina così come la partenza di Marco Liorni, di cosa si occuperanno oggi lui e Francesca Fialdini a La Vita in Diretta? Ecco le novità sui temi della puntata

25 maggio 2018 Hedda Hopper

La vita in diretta

Ultima puntata della settimana per La Vita in diretta che si avvia a grandi passi verso il gran finale di questa edizione e l'uscita di scena, già annunciata, di Marco Liorni. Ancora vige il mistero sul fututo del conduttore ma non su chi prenderà il suo posto visto che toccherà a Tiberio Timperi farlo. Il pubblico è un po' deluso dalla sua partenza ma potrebbe arrivare per lui presto un'importante novità, fino ad allora avrà modo di vederlo in onda nel pomeriggio di Rai1 tra cronaca, politica, interviste e notizie. La stessa cosa farà nella puntata di oggi, 25 maggio, per l'ultima puntata della settimana. Il programma dovrebbe andare in onda fino al prossimo 8 giugno quando poi lascerà il posto alla sua versione estiva che, a quanto pare, sarà condotta da Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli.

TUTTO PRONTO PER LA VERSIONE ESTIVA

Saranno loro a prendere il posto di Marco Liorni e Francesca Fialdini ne La Vita in diretta estate ma, fino ad allora, saranno questi ultimi a condividere lo studio per mettere insieme i temi della giornata e le relative interviste. In particolare, proprio nella puntata di oggi si tornerà a parlare dell'incidente del treno e del tir avvenuto mercoledì notte in provincia di Torino, si parlerà ancora di Royal Wedding e del bonton che la neo duchessa dovrà seguire, e poi ci sarà ampio spazio ai personaggi del mondo dello spettacolto, tv e cinema. Bocche cucite ancora sui presenti nella puntata di oggi ma presto la coppia sarà in onda e scopriremo la scaletta del giorno.

© Riproduzione Riservata.