Lethal Weapon 2/ Anticipazioni: “Conciati per le feste”, “Banconote false” e “Scavare nel torbido” (25 maggio)

Lethal Weapon 2, ecco le anticipazioni della seconda stagione in onda su Italia 1 questa sera, venerdì 25 maggio 2018, tutte le trame dei tre episodi.

25 maggio 2018 Valentina Gambino

Lethal Weapon, trama episodi

Prontissimi per assistere alle nuove puntate della seconda stagione di Lethal Weapon? Bene, a seguire avrete a disposizione la trama degli episodi che vedrete in onda nella prima serata di Italia 1 a partire dalle 21.15 circa. La serie TV si sfiderà con tutte le altre proposte, tra cui un “The Best Of” niente male dedicato a La Corrida in onda su Rai1. Tre episodi come sempre, verranno proposti per mantenere altissima attenzione sui nuovi casi dei detective tanto amati dal pubblico. Cosa è successo la scorsa settimana e cosa accadrà a breve? Clayne Crawford proprio di recente è stato “fatto fuori” dalla produzione della serie per via di una lunga serie di comportamenti violenti a suo carico. Nonostante abbia negato più volte, il suo “socio” in TV ha confermato tramite social il pessimo comportamento del suo collega, postando fotografie e video tramite social poi cancellati insieme al suo account definitivamente chiuso. Nonostante questi sconvolgimenti, la terza stagione della serie si farà e al posto suo entrerà in gioco Seann William Scott.

Questa sera Italia 1, proporrà alla stessa ora gli episodi 2x10, 2x11 e 2x12, segnando il giro di boa della seconda stagione di Lethal Weapon. Ecco a seguire i titoli degli episodi che andranno in onda: “Conciati per le feste”, “Banconote false” e “Scavare nel torbido” (proprio in questo caso ritroveremo in onda anche una perfetta ambientazione natalizia attualmente anche un po’ insolita). In occasione delle feste di Natale, Murtaugh fa i preparativi per partire insieme alla famiglia in direzione Hawaii ma un giovane che aveva precedentemente aiutato a tornare sulla retta via dopo averlo arrestato per spaccio, viene rinvenuto tragicamente morto senza un apparente motivo. Si tratta solo di una faccenda di droga finita male oppure dietro si nasconde qualcosa di più grosso? Vi ricordiamo che la serie televisiva potrà essere visionata in “diretta” streaming sul portale di Mediaset.it oppure scaricando la relativa applicazione per dispositivi mobili.

