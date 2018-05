Liam Gallagher, primo incontro con la figlia Molly/ Foto, dopo 19 anni la riconciliazione sui social

Liam Gallagher incontra la figlia Molly dopo 19 anni: la ragazza, nata da una relazione clandestina, sorride e abbraccia il padre e i fratelli sui social.

25 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Liam Gallagher

Liam Gallagher abbraccia la figlia Molly dopo 19 anni. Il cantante, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui abbraccia la ragazza e i figli maschi, Lennon, 18 anni, e Gene, 16, nati rispettivamente dalla Kensit e da Nicole Appleton. Nella foto, però, non c’è Gemma, la figlia più piccola di Liam Gallagher, nata nel 2012. La bambina è stata oggetto di una battaglia legale tra il cantante e l’ex Liza Gorbani ed essendo ancora minorenne non ha potuto partecipare alla riunione di famiglia. Molly è nata da una relazione clandestina con la collega Lisa Moorish che l’ex componente degli Oasis ha avuto quando era ancora sposato con l'attrice Patsy Kensit. Molly e Liam Galalgher si sono incontrati a Londra, nel backstage dello stadio dove il cantante ha aperto il concerto dei Rolling Stone.

LIAM GALLAGHER: INCONTRO SPECIALE CON MOLLY

Liam Gallagher non è riuscito a vivere come vorrebbe l’infanzia della figlia Molly. La ragazza, però, oggi 21enne, ha deciso di riprendere i contatti con il padre. L’incontro speciale, documentato dalla foto sui social, ha emozionato i fans del cantante che non ha aggiunto nulla ad un’immagine che parla da sola. La vita sentimentale del cantante è sempre stata molto movimentata. L’artista, però, ha sempre cercato di mantenere i contatti con i figli. Nel 2017, parlando proprio di Molly, Liam Gallagher, ai microfoni di GQ aveva dichiarato: «Non l’ho mai vista, ma sarebbe benvenuta nel mio mondo». Dopo anni di lontananza, oggi, padre e figlia si sono riuniti. Molly potrà finalmente avere un rapporto con il papà, ma anche con i fratelli.

