Lory Del Santo/ Il figlio Devin: "Non voglio rivederti mai più!" (Matrix Chiambretti)

Lory Del Santo, dalla lite col figlio alle immagini che hanno cambiato la storia della televisione. Personaggio controverso e molto amato ospite stasera su Canale 5. (Matrix Chiambretti)

Lory Del Santo, Matrix Chiambretti

Lory Del Santo continua ad essere ancora oggi una delle showgirl ad aver sconvolto le fantasie degli italiani, grazie a tanti ruoli nelle commedie nostrane degli anni Ottanta. Oggi più orientata al ruolo di opinionista in diversi salotti televisivi, la Del Santo ha impegnato diverse copertine di Playboy, la nota rivista per adulti, e di altri giornali per soli uomini per i quali ha posato interamente nuda. Lory Del Santo sarà inoltre ospite di Matrix Chiambretti nella puntata di oggi, venerdì 25 maggio 2018, che andrà in onda su Canale 5 in seconda serata. Oggi sessantenne e del tutto in forma, la showgirl ha saputo sconvolgere l'opinione pubblica grazie alle sue foto senza veli, in un'epoca in cui il nudo femminile faceva ancora scalpore e creava scandalo. Penthouse l'ha immortalata in lingerie sexy, con indosso solo la giarrettiera e le calze rigorosamente nere. Altri scatti la vedono invece completamente nuda, distesa sul letto, appoggiata su un divano oppure libera in mezzo ai campi e con le mani protese verso il cielo, dove troneggia un aereo che sembra quasi poter controllare. I motivi che hanno spinto la Del Santo a posare con passione e malizia sono molteplici. Senza dimenticare infatti la sua decisione di affrontare di nuovo uno spogliarello nel 2010, questa volta per raccogliere fondi a scopo benefico, come ricorda il magazine di Sky.

LORIS DEL SANTO E IL DRAMMA CHE HA COLPITO LA SUA FAMIGLIA

Dopo dieci mesi di silenzio, Lory Del Santo ha voluto condividere con i telespettatori italiani uno degli ultimi drammi che ha colpito la sua famiglia. Da tanto tempo infatti il figlio Devin ha deciso di non rivolgerle la parola, chiudendo i loro rapporti con un glaciale 'Non voglio rivederti mai più'. Come ha confidato a Pomeriggio 5, la showgirl si augura ancora che questa decisione non sia definitiva, anche se ora deve fare i conti con un lasso di tempo fin troppo lungo rispetto a quanto aveva preventivato. Poco tempo fa la Del Santo ha inoltre raggiunto gli USA per incontrare il figlio, ma non si sarebbe fatto trovare. Avuto dall'ex fidanzato Silvio Sardi, che in passato ha accusato la showgirl di essere scappata con il figlio, Lory ha avuto un altro figlio, Loren, ma continua ancora a soffrire per la perdita del primogenito Conor. Un bambino avuto grazie alla relazione con Eric Clapton e morto in circostanze tragiche nel '91, quando il piccolo è caduto da un grattacielo. Una tragedia che ha spinto l'attrice a staccare la spina professionale ed allontanarsi dal mondo dello spettacolo, ritornando in tv grazie all'Isola dei Famosi, dieci anni più tardi.

© Riproduzione Riservata.