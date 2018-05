Mara Venier e Cristina Parodi a Domenica In/ Prime burrasche: “maretta” TV, una rivendica e l’altra non cede…

Mara Venier e Cristina Parodi a Domenica In, prime burrasche e litigi dietro le quinte: “maretta” TV, una rivendica dello spazio e l’altra non cede assolutamente, le indiscrezioni.

25 maggio 2018 Valentina Gambino

Cristina Parodi e Mara Venier, primi litigi per Domenica In

Mara Venier e Cristina Parodi stanno già avendo le prime problematiche? Domenica In non è ancora terminata e pare esserci già “maretta” tra le due primedonne che dovrebbero prendere il timone del programma dal prossimo anno. Le due presentatrici televisive dovranno condurre la prossima edizione che partirà a settembre ma a quanto pare, non hanno ancora le idee chiare sulla distribuzione equa degli spazi da dividersi. Secondo ciò che riferisce l’ultimo numero di Spy in edicola, pare già che per questo motivo stiano litigando. Nonostante il flop di questo anno, l’ex volto storico del TG5 è stato riconfermato alla guida del programma del dì di festa, al suo fianco tornerà dopo anni di lontananza dalla Rai, anche Mara Venier, colei che per molti anni ha avuto modo di regalare al programma nuova linfa vitale portandosi a casa ascolti di tutto rispetto battendo la concorrenza. Secondo le indiscrezioni del settimanale, la Parodi starebbe contestando proprio la divisione delle ore in quanto, la Venier ne avrebbe quattro a sua disposizione contro soli sessanta minuti per la giornalista di Bergamo.

Cristina Parodi e Mara Venier, primi litigi per Domenica In

Cristina Parodi, studiando la divisione degli spazi durante Domenica In, avrebbe chiesto un’ora in più di conduzione ma questa cosa non sarebbe andata giù alla Zia Mara che avrebbe immediatamente contestato la proposta della sua collega. Come andrà a finire? Per tornare in Rai la Venier ha mollato un “ruolo fisso” durante Tu si que vales dove era impegnata a capo della giuria popolare del programma. Grazie a Maria De Filippi infatti, la bionda non ha mai negato di avere ritrovato nuova linfa vitale e la ricollocazione in televisione che in passato le è mancata dopo l’abbandono Rai. Come riferisce il settimanale Spy, Mara dovrebbe condurre la fascia oraria che va dalle 14 alle 18 mentre subito dopo, fino alla chiusura toccherebbe a Cristina Parodi. La fascia “più bollente” dovrebbe quindi essere affidata alla bionda che dovrà scontrarsi con la Domenica Live di Barbara d’Urso. La Venier però, parrebbe non interessata a cedere nemmeno un minuto ed anzi, avrebbe voluto condurre da sola l’intero format domenicale.

© Riproduzione Riservata.